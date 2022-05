von Wilfried Dieckmann

Wenn an einem Tag rund 1000 Besucher Interesse an einer Ausstellung haben, kann von einem Erfolg gesprochen werden. Die Rede ist von der Eröffnung des neuen Ausstellungsgebäudes von Bildhauermeister Ralf Rosa in Grafenhausen. Im Rahmen der Aktion „Offenes Atelier“ konnte die Skulpturenausstellung betrachtet werden. Es handelte sich um Kunstwerke aus den vergangenen 30 Jahren – von der Kleinskulptur bis zu Objekten mit fast drei Metern Größe.

Der neue Ausstellungsraum öffnet den Blick ins Grüne. | Bild: Wilfried Dieckmann

In Rosas Arbeiten finden sich die Materialien Stein, Stahl oder Holz. Das älteste Stück hat Rosa bereits 1985 geschaffen. Großes Interesse hatten die Besucher auch an dem neuen Ausstellungsgebäude. Im Außenbereich wurde Cortenstahl verwendet, der – wie Rosa erläuterte – durch Bewitterung auf der Oberfläche eine Rostschicht (Patina) bildet, die dann das restliche Metall vor weiterer Korrosion schützt. Bewirtet wurden die Besucher von den Mitgliedern des Stammtischs Brauereigasthof Rothaus. Der Erlös soll der Ukrainehilfe gespendet werden.