Eine verunglückte Autofahrerin und ein hilfsbereiter BMW-Fahrer wurden am Samstagabend in Untermettingen von der Polizei angetroffen. Beide hatten laut Polizeibericht Alkohol getrunken, was empfindliche Folgen haben dürfte. Zunächst war die 44 Jahre alte Autofahrerin gegen 20.30 Uhr im Steinatal von der Straße geraten. Ihr Auto wurde dabei beschädigt und blieb stecken. Mit Hilfe des vorbeifahrenden BMW-Fahrers und einer verständigten Freundin wurde der demolierte Wagen bis zum Ortseingang von Untermettingen geschleppt, wo das Trio von der zwischenzeitlich verständigten Polizei kontrolliert wurde. Während die Frau eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste, reichte beim BMW-Fahrer ein beweissicherer Alcomatentest, da dieser laut Polizei mit gut 0,8 Promille deutlich unter dem Wert der Frau lag, die auf gut 1,3 Promille kam. Einen Führerschein konnte die Frau nicht vorzeigen. Neben einem Verbot zum Fahren von Kraftfahrzeugen dürfen sich beide auch auf eine empfindliche Geldstrafe einstellen, heißt es im Polizeibericht.