Im Bereich des Gemeindevollzugsdienstes kooperiert die Gemeinde Todtmoos künftig mit der Stadt St. Blasien. Der Gemeinderat beschloss in der jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit St. Blasien zur Inanspruchnahme des dortigen Vollzugsbediensteten ab April 2023.

Die Dienstzeit in Todtmoos wurde auf 16 Stunden pro Monat festgelegt: „Aufgrund der Lage auf dem Personalmarkt werden wir nicht umhin kommen, weitere interkommunale Lösungen zu suchen“, sagte Bürgermeister Marcel Schneider. Vorgesehen seien zwei Einsätze unter der Woche. Zu den Aufgaben des Vollzugsdienstes gehört unter anderem die Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Einhaltung der Gemeindesatzung und die Mitwirkung beim Vollzug des Meldewesens.

Auf Nachfrage von Wolfgang Jehle (Freie Wähler) bezüglich anfallender Kosten sicherte Marcel Schneider zu, der Kostenrahmen werde eingehalten. Es soll geprüft werden, in welchem Umfang der Vollzugsbedienstete das in Todtmoos vorhandene Dienstfahrzeug, ein Elektroauto, nutzen kann. Jörg Oehler (Freie Wähler) lobte: „Die interkommunale Zusammenarbeit ist gut. Das schafft Synergieeffekte. Eine kleine Gemeinde kann nicht immer alles alleine leisten.“ CDU-Rat Jörg Zimmermann will die Überwachung des Meldewesens in den Beherbergungsbetrieben in den Fokus rücken: „Die Überwachung der Kurtaxe war bislang mager.“