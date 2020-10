von Andreas Böhm

Der Rückblick auf zahlreiche Aktivitäten in 2019 und Informationen zu geplanten Projekten bestimmten die Hauptversammlung der Ortsgruppe Todtmoos des Schwarzwaldvereins im Hotel „Der Waldfrieden“ in Todtnau-Herrenschwand. Coronabedingt musste die Versammlung vom März in den Oktober verschoben werden. In seinem Vorstandsbericht blickte der Vorsitzende Karl Heinz Steidle auf das vergangene Wanderjahr zurück: „Wir haben sehr viel zum Wohle des Ortes und des Tourismus geleistet“. Es wurden mehr Wanderungen als in den Jahren zuvor angeboten. Im Plan fand sich nahezu jede Woche eine attraktive Tour, wie die stellvertretende Vorsitzende und Wanderwartin Doris Strittmatter berichtete.

Kreis Waldshut Querdenker: Bevor die Krankenhäuser nicht überfüllt sind, glauben sie an keine Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Eröffnung des Mountainbike-Trails 2019 sorgte die Ortsgruppe am Glaserberg für die Bewirtung der Gäste. Die Wegewarte Gisela Bächle und Kurt Priller, unterstützt von Andreas Wagner, investierten über 250 Arbeitsstunden. Gisela Bächle berichtete über die durchgeführten Arbeiten. So wurden Ruhebänke wieder von Wildwuchs befreit. Die Beschilderung der Wanderwege musste ergänzt werden. Gerade auf viel begangenen Routen wurden die Schilder als beliebtes Souvenir mit nach Hause genommen.

Kreis Waldshut/Kreis Lörrach Die Infektionskurven zeigen steil nach oben, die Grenzwerte sind überschritten: Blick auf die Corona-Entwicklung in den vergangenen Tagen Das könnte Sie auch interessieren

Zudem wurde die Wege durch Auffüllen von Schotter wieder instand gesetzt: „Gepflegte Wanderwege sind das beste Kapital für den Wandertourismus“, lobte Steidle das Engagement der Helfer. Das Wegenetz, welches die Ortsgruppe Todtmoos betreut, umfasst die beachtliche Länge von rund 100 Kilometern. Zudem wurden mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung neue Sitzbänke angebracht. Neue Sitzmöbel bei der Marienstatue wurden mit einer Spende gefördert. Neu im Wanderplan waren Glühwein-Nachtwanderungen. Bei einem Wettbewerb für Nachhaltigkeit erreichte der Verein unter 50 eingereichten Vorschlägen den siebten Platz.

Blick auf die nächsten Aktivitäten

Auch im kommenden Jahr möchte sich der Schwarzwaldverein engagieren. Die Ortsgruppe beteiligt sich mit einer zweckgebundenen Spende von 7000 Euro an der Gestaltung des Vorplatzes am renovierten Hochkopfturm. Es sollen weitere Zugänge zum Turm geschaffen werden. Außerdem werden Wildwuchs beseitigt und neue Tische und Bänke aufgestellt. In dem Zusammenhang warb Karl Heinz Steidle für eine tatkräftige Mithilfe aus der Bürgerschaft: „Der Hochkopfturm ist ein großer Identifikationsfaktor für die Gemeinde“. Das Angebot an Märchenwanderungen soll ausgebaut werden. Am letzten Septemberwochenende soll es erstmals die „Todtmooser Wandertage“ mit Unterstützung des Vereins Aktives Todtmoos geben.