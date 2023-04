Der Zimmerermeister Karl Mutter aus Todtmoos feiert am heutigen Mittwoch seinen 90. Geburtstag. Als einziges Kind von Schneidermeister Josef Mutter und seiner Frau Hermine wuchs er im Elternhaus in der Murgtalstraße auf. Seine Kindheit war geprägt von den Wirren des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Besuch der Hauptschule in Todtmoos begann er 1947 bei der Zimmerei Meier in Wehr eine Lehre zum Zimmermann und arbeitete einige Jahre in Wehr. 1955 heiratete der Jubilar seine Frau Elisabeth und beide schenkten fünf Kindern das Licht der Welt. Im Jahr 1960 absolvierte Karl Mutter bei der Handwerkskammer Konstanz den Zimmerermeister. Im selben Jahr gründete er die Zimmerei Mutter in Todtmoos und baute in den Folgejahrenden Betrieb stetig aus.

In und um Todtmoos war Karl Mutter mit seinem Fachwissen ein gefragter Mann. Sein Wissen gab er an viele Lehrlinge weiter und bildete sie aus. In der Zimmererinnung Waldshut-Bad Säckingen war er viele Jahre im Vorstand tätig. Ebenso war er in einigen örtlichen Vereinen aktiv. So spielte er lange Jahre Fußball beim Sportverein Todtmoos und war tatkräftig beim Bau des ersten Vereinsheimes des SVT beteiligt. Karl Mutter war 1967 Mitbegründer der Guggenmusik Todtmoos und engagierte sich dort lange Jahre. In vielen Todtmooser Vereinen ist er noch heute als Passivmitglied ein Förderer. Karl Mutter war fünf Jahre im Gemeinderat von Todtmoos vertreten und hat Ende der 70er Jahre wesentliche Entscheidungen mitgetragen, etwa den Bau der Wehratalhalle. Als Anfang der 90er Jahre seine Frau Liesel krank wurde, zog er sich nach und nach aus dem öffentlichen Leben zurück. Ihr Tod im Jahr 1999 traf ihn und die Familie schwer. 2001 gab er den Zimmereibetrieb an seinen Sohn Matthias weiter.

Karl Mutter ist bis ins hohe Alter unternehmungslustig und gesellig geblieben. In seiner Freizeit unternahm er gerne Reisen, Ausflüge und Wanderungen. Als Familienmensch unterstützte er seine Kinder und später die Enkelkinder bei der Ausbildung und ihren Hobbys bis heute. Feste feiern und der Zusammenhalt in der Familie ist ihm heute noch sehr wichtig. Seinen 90. Geburtstag feiert Karl Mutter zusammen mit seiner Lebensgefährtin im Kreis der Familie, die neben den Kindern mittlerweile aus neun Enkelkindern und fünf Urenkeln besteht.