von Andreas Böhm

„Historischer Wintersport“ – so lautet der Titel des neu erschienenen Kalenders 2023 des Förderkreises Heimatmuseum und Geschichte Todtmoos. Dies ist der mittlerweile elfte Kalender in Folge, den der Verein mit viel Liebe zum Detail gestaltet hat.

Eine Rarität gleich am Anfang ist der Auszug eines Artikels aus dem Karlsruher Tagblatt, datiert auf den 25. Februar 1927. Hier wird, in der damals typischen Ausdrucksweise, über eine Skisportveranstaltung an der Häuslehalde in Vordertodtmoos berichtet. Ein Auszug: „Vor dem Rathaus sammelt sich die Todtmooser Jugend, mit den Schneebrettern bewaffnet, um eins nach dem anderen die großen Rennnummern auf die Brust geheftet zu bekommen.“

Das Titelblatt des neuen Kalenders. | Bild: Andreas Böhm (Repro)

Neben dem Abfahrtsrennen fand ein Skispringen statt, an dem auch die Todtmooser Schuljugend teilnahm, der Artikel weiter im Zitat: „Sie stellten ihren Mann, diese kleinen Skihelden, und standen zum überwiegenden Teil ihre Sprünge.“ Der Schluss des Artikels befasste sich dann mit dem Après-Ski: „Beim Tanz zeigen die Schneeschuhsportler, dass sie nicht nur am flinken Fuß den Ski, sondern auch im starken Arm die Maid beherrschen.“

Der Kalender Der Wintersportkalender ist zum Preis von 6,50 Euro bei folgenden Geschäften und Einrichtungen erhältlich: Edeka Schmidt‘s Markt Todtmoos, Tankstelle Kaiser, Heimatmuseum, Rathaus und Touristinfo. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Arbeit des Förderkreises. Dieser betreut das Todtmooser Heimatmuseum „Heimethus“.

Weitere historische Aufnahmen im neuen Todtmooser Wintersport-Kalender zeigen unter anderem eine Schulklasse aus dem Jahr 1911 beim Skisport, eine lustige Schlittenfahrt aus dem Jahr 1937 im Ortsteil Mättle und ein Skispringen im Jahr 1939 auf der Hochkopfschanze. Die Fotos wurden vom stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Felix Kahlert, aus seinem riesigen Fundus an historischen Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Felix Kahlert und Sepp Zimmermann stöberten zahlreiche Ordner durch und trafen anschließend eine Vorauswahl für den Todtmooser Wintersport-Kalender 2023.

Gestaltet wurde das Werk von Elvira Reilly. „Es geht darum, dass wir zeigen wollen, was in Sachen Wintersport damals in Todtmoos los war“, erklärte Elvira Reilly im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Vorstand des Vereins würde sich über Rückmeldungen und Meinungen aus der Bevölkerung zum aktuellen Wintersport-Kalender freuen, sagte sie weiter.