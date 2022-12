von Andreas Böhm

Zahlreiche Besucher folgten der Einladung des Vereins „Todtmoos erleben“ und strömten in das festlich geschmückte Budendorf im Alten Kurpark im Ortszentrum des Kur- und Ferienortes. An einigen Ständen konnten kleine Geschenke und handgearbeitete Artikel erworben werden.

Was natürlich in Todtmoos nicht fehlen durfte, waren die Schlittenhunde. Auf einem umzäunten Areal im Kurpark konnten die hübsch aussehenden Vierbeiner bestaunt werden. Wer mochte, konnte eine Runde mit den sportlichen Hunden laufen. An einem Stand gab es das passende Equipment für den Vierbeiner Zu Hause.

Kulinarisch wurden die Gäste neben Standbetreibern von auswärts auch von einheimischen Vereinen wie dem Musikverein Todtmoos-Weg oder den Rabenschluchtteufeln, verwöhnt.

An allen drei Tagen wurde im Pavillon des Kurgartens Livemusik geboten. Besondere musikalische Akzente setzten der Musikverein Todtmoos-Weg und das Gugge-Ensemble Todtmoos. Während die „Wegner Musik“ mit eher besinnlichen Klängen zum Jahreswechsel die Gäste unterhielt, sorgte das Gugge-Ensemble mit fetzigen und schrägen Tönen für einen Vorgeschmack auf die kommende, närrische Saison. Bei Glühwein, Hotzentrunk und einem wärmenden Feuer lies es sich im Kurpark bis weit in die Abendstunden trefflich aushalten.

Und wer gleich im Neuen Jahr Lust auf Marktatmosphäre hat, kann im Rahmen des internationalen Schlittenhunderennens am letzten Januarwochenende den Wintermarkt „Husky-Fieber“ besuchen, der ebenfalls im Alten Kurpark stattfindet.