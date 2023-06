Walter Hildenbrand aus Todtmoos-Schwarzenbach kann es kaum fassen. Innerhalb weniger Tage sind Tiere über seinen Hühnerstall hergefallen. Und der ist nun verwaist. Wie konnte es soweit kommen?

Am Mittwochvormittag war ein Rotmilan über Schwarzenbach gekreist, lautlos wie immer, und hatte dabei auch Hildenbrands Haus in Augenschein genommen. Kurze Zeit drauf war auch seine letzte Henne nicht mehr im Stall.

Das war am Pfingstmontag: Dem schwer verletzt überlebenden Hahn wollte Hühnerhalter Walter Hildenbrand noch mit frischem Wasser helfen. Doch das Tier musste später notgeschlachtet werden. Jetzt ist auch das letzte Huhn weg. | Bild: Tobias Büscher

Ob tatsächlich der Greifvogel in Frage kommt, ist nicht sicher. Den Angriff hat niemand beobachtet. Fest steht nur: Nach dem zweiten Angriff auf den Käfig ist nun auch das letzte Huhn verschwunden.

Tragisch daran: Das überlebende Huhn Liselotte hatte sich allmählich etwas von der Attacke am Pfingsmontag erholt. Besitzer Hildenbrand hatte da mit angesehen, wie ein graumeliertes Tier in Größe eines kleinen Schäferhundes über den Zaun sprang und um sich biss. Zwei Hühner starben sofort, Hahn Gusti wurde am Folgetag notgeschlachtet. Und die als einzig überlebende Liselotte kam vor Schreck kaum noch aus dem Hühnerhaus. „Sie hat lustlos nach Körnern gepickt. Ich wollte sie der Nachbarin schenken. Doch jetzt ist es zu spät“, so der Hobby-Landwirt.

Rotmilan eindeutiger erkennbar als ein Wolf

Nach dem Überfall in den Pfingsferien waren Zweifel aufgekommen, ob Hildenbrand wirklich einen Wolf gesehen hatte. Zumal die Zaunhöhe des Hühnerstalls von 1,70 Metern für das Raubtier ziemlich anspruchsvoll ist. Hildenbrand sah den Überfall damals jedenfalls mit an. Den Rotmilan, der vielleicht sein letztes Huhn stahl, ertappte er aber nicht auf frischer Tat.

Aber war es überhaupt der Milan? Zumindest ist der rötliche Greifvogel mit seinem markant gegabelten Schwanz gestern über Schwarzenbach gekreist. Und laut Naturschutzbund (Nabu) ist er „problemlos in der Lage, Kleinnager aufzugreifen“. Aber ausgewachsene Hühner? Als Hauptnahrungsquelle dienen laut Nabu kleine Säugetiere wie Wühlmäuse, andere Vögel oder Aas.

Das Resultat der Tierangriffe: Walter Hildenbrand hat nun gar kein Huhn mehr im Stall. Die Eier muss er jetzt wieder im Laden kaufen.

