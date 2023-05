Endlich wieder Vereinsalltag: Die Vorsitzende der Trachtengruppe Todtmoos, Monika Matt, freute sich gleich zweimal, als sie die Hauptversammlung am Freitagabend im Hotel Maien in Todtmoos eröffnete. Konnte sie doch auf 20 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tanzgruppe des Heimatvereins Häusern zurückblicken. „Den Schritt haben wir nie bereut. Nur so waren schöne Auftritte in Häusern und Todtmoos möglich und wir werden das Jubiläum gebührend feiern“, sagte die Vorsitzende. Weiter berichtete sie von einem Neuzugang aus Görwihl. Magarethe Romaker spielt seit einem Jahr mit ihrer Schüssel-Fidel bei den Glocken mit und unterstützt den Chor mit ihrer Sopran-Stimme.

„Endlich durften wir wieder loslegen!“, freute sich auch die Schriftführerin Sabine Stadler. Nach der Corona-bedingten langen Winterpause wurde ab April wieder fleißig geprobt. Sie berichtete weiter von schönen Auftritten vor großem Publikum im alten Kurpark. Die Tänzerinnen unterstützten den Heimatverein Häusern bei zwei Auftritten. Das Todtmooslied wurde beim gemeinsamen Auftritt mit dem Schwarzwaldverein auf dem Hochkopf angestimmt und auch bei der Amtsführung des neuen Bürgermeisters war die Trachtengruppe präsent.

Keine Probleme hatte die Kassiererin Silvia Spitz. Das leichte Minus konnte durch Rücklagen ordentlich gedeckt werden. Ihr wurde eine einwandfreie Kassenprüfung bestätigt. Eine überraschende Ehrung wurde Anna Kisner zuteil. Sie erhielt eine Urkunde für 25 Jahre Chorleitung und ein schönes Blumengebinde. Ein Präsent erhielten auch die fleißigsten Probenbesucher.

Der Bürgermeister Marcel Schneider führte souverän durch die Teilneuwahlen des Vorstandes. Die Vorsitzende Monika Matt, Kassiererin Silvia Spitz und Beisitzerin Anni Haselwander wurden einstimmig in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt. Der Bürgermeister dankte der Trachtengruppe für die Pflege des Brauchtums. Wichtig ist ihm die Gruppe für Ansehen von Todtmoos als Tourismusgemeinde. Er sagte Unterstützung zu. Er wünscht sich, dass die Schwarzwaldtrachtenträger erfolgreich weitermachen.

Johannes Sebulke überbrachte herzliche Glückwünsche zusammen mit drei Tänzerinnen von den Kollegen vom Heimatverein Häusern. Er betonte die Gemeinsamkeiten, die Liebe zum Volkstanz und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Die Vorsitzende Monika Matt bedankte sich abschließend bei allen Mitgliedern und bat um Werbung für das Tragen der Tracht. Dringend gesucht ist ein neues Vereinsmitglied für die fachkundige Vorführung des Spinnrades.