114 Gläubige schlossen sich dem Pilgerzug an, der über 42 Kilometer aus der Schweiz über Laufenburg und den Hotzenwald in das Lebküchlerdorf Todtmoos führte. In der Wallfahrtskirche wurden die Pilger von Pater Roman Brud und Bürgermeister Marcel Schneider herzlich willkommen geheißen.

Bild: Andreas Böhm

Die fleißigen Damen vom Verein Aktives Todtmoos standen schon parat, um den Wallfahrern nach dem langen Fußmarsch eine wohltuende Fußwaschung anzubieten. Die Hornusser Wallfahrt ist im Jahr 1600 erstmals schriftlich belegt. Sie ist somit einer der ältesten und längsten Fußwallfahrten Europas.