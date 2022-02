von Andreas Böhm

Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben und richtet sich nach der Anzahl der Kandidaten. FW-Rat Jörg Oehler befürwortete den Termin noch vor den Pfingstferien ausdrücklich. Die weiteren Modalitäten sollen vom Gemeindewahlausschuss festgelegt werden.

Die Bürgermeisterwahl in Todtmoos findet am 26. Juni statt. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten endet am 30. Mai. Die bisherige Amtsinhaberin Janette Fuchs hatte im Vorfeld bereits angekündigt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.