Todtmoos – Die Neuwahlen des Vorstands und der Rückblick auf ein reges Vereinsjahr bestimmten die Mitgliederversammlung des Fördervereins Kindergarten und Schule Todtmoos. Zur neuen Vorsitzenden wurde Jasmin Stoll gewählt. Sie folgt auf Horst Dietrich, der das Amt vier Jahre lang innehatte. Stellvertretende Vorsitzende ist Angelika Jaschke, die das Amt der Stellvertreterin von Jasmin Stoll übernimmt. Madlen Waßmer wurde zur neuen Schriftführerin gewählt. Sie löst Angelika Jaschke ab. In Abwesenheit wurde Thomas Hopp zum neuen Kassierer gewählt. Er löst Silke Dietrich ab, die sieben Jahre im Vorstand tätig war. Angelika Jaschke blickte in ihrem Tätigkeitsbericht auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Gut angenommen wurde die Ferienbetreuung in den Sommermonaten. Insgesamt 20 Kinder erlebten in zwei Gruppen tolle Tage; das Todtmooser Schwimmbad und das Heimatmuseum wurden besucht und bei der Zellermooshütte warteten auf die Kinder Abenteuer und Spiel. Insgesamt vier Betreuer kümmerten sich um das Wohl der Kleinen. Zu den erfolgreichen Aktionen im vergangenen Jahr gehörten auch zwei Kinderkleiderbörsen, deren Teilerlös dem Förderverein zugutekam. Im Kindergarten wurde zudem schöne Weihnachtsdekoration gebastelt und verkauft. Bei der Aufführung eines Stückes des Theatervereins Zeitschleuse wirkten auch einige Todtmooser Kinder mit. Bei weiteren Veranstaltungen übernahm der Verein die Bewirtung. Gut angenommen wurde auch der Kuchenverkauf vor dem Schmidts Markt. Die Einnahmen aus den Aktionen kamen wieder den Kindern in Schule und Kindergarten zugute. Kassiererin Silke Dietrich konnte einen positiven Kassenstand vermelden. Die Finanzen des Vereins werden über drei Konten verwaltet, jeweils ein Konto für Schule und Kindergarten und ein gemeinsames Konto.

Bürgermeister Marcel Schneider dankte den Mitgliedern seitens der Gemeinde für ihre Arbeit: „Sie waren im letzten Jahr sehr aktiv und verleihen den Kindern eine Stimme.“ Schneider betonte auch das Engagement des Vorstands zur Schaffung der neuen Kinderkrippe im Kindergarten Sankt Elisabeth. Der Bürgermeister bedankte sich bei Silke und Horst Dietrich für die jahrelange Tätigkeit mit einem Präsent. Auch die neue Vorsitzende Jasmin Stoll kam nicht mit leeren Händen und schloss sich den Dankesworten an. Der Rektor der Dr.-Rudolf-Eberle-Grundschule, Jörg Oehler, lobte die Arbeit des Vorstandsteams. Positiv hob Oehler hervor, dass die Übernahme der Vorstandsposten schon im Vorfeld der Versammlung geregelt wurde.