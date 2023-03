Die Ortsgruppe Todtmoos des Schwarzwaldvereins ist auf einem guten Weg. Steigende Mitgliederzahlen und viele Aktivitäten, auch außerhalb der eigentlichen Aufgaben, geben dem Verein ordentlich Vorschub.

Diese erfreuliche Entwicklung wurde bei der Hauptversammlung deutlich: „Durch verstärkte Aktionen bekommen wir Wertschätzung“, so der Vorsitzende Karl Heinz Steidle. Die Zahl der Mitglieder konnte innerhalb der letzten vier Jahre, entgegen dem Trend, von 56 auf 112 gesteigert werden. Karl Heinz Steidle definierte ein klares Ziel für die kommenden Jahre: „Wir möchten unsere Heimat attraktiv gestalten und den Schwarzwaldverein für junge Menschen zugänglich machen.“

Jubiläum auf dem Hochkopf

Im Jahresrückblick erinnerte Schriftführer Engelbert Strittmatter an das 130-jährige Jubiläum der Ortsgruppe, das am Hochkopf gebührend gefeiert wurde. Auch das Wander-Opening in Kooperation mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH und die Neuauflage der Todtmooser Wanderwochen waren von Erfolg gekrönt: „Diese Veranstaltungen haben Todtmoos wieder ein Stück Attraktivität gebracht, dank dem unermüdlichen Einsatz unserer Mitglieder“, sagte der Vorsitzende. Positiv wurde auch das Engagement der Aktiven bei verschiedenen Veranstaltungen im Ort, wie etwa dem Lichterfest, bewertet.

15 Wanderungen über 140 Klometer

Wanderwartin Doris Strittmatter konnte von 15 Wanderungen berichten, die gut angenommen wurden. Insgesamt wurden 140 Kilometer Wegstrecke zurückgelegt. Erstmals wurden eine Tour mit dem E-Bike und eine spezielle Familienwanderung angeboten. Gisela Bächle berichtete über die Aktivitäten der drei Wegewarte. Insgesamt wurden auf dem 120 Kilometer langen Wegenetz der Ortsgruppe 69 Schilder und Wegweiser ersetzt. Die Winterwanderwege wurden regelmäßig kontrolliert. Im Sommer wurden Wege und Ruhebänke ausgemäht. Insgesamt investierten die Wegewarte 250 Arbeitsstunden. Kassierer Joachim Zimmermann vermeldete einen positiven Kassenstand.

Neumitglied übernimmt gleich Aufgabe als Naturschutzwart

Das Amt im Bereich Naturschutz und Umwelt konnte neu besetzt werden. Claudia Fischer ist Neumitglied im Verein und erklärte sich spontan bereit, diese Aufgabe zu übernehmen: „Natur- und Umweltschutz ist schon ein Leben lang ein großes Thema für mich“.

Als Ziele für die kommenden Monate nannte Karl Heinz Steidle die Herrichtung des historischen Eiskellers, eine neue Beschilderung am Wasserfall und die Feier zum 10-jährigen Jubiläum des Lebküchlerweges. Bürgermeister Marcel Schneider danke den Mitgliedern für ihren Einsatz: „Ich bin stolz, dass wir so eine tolle aktive Gruppe haben“. Der Ehrenvorsitzende Hans Dieter Folles überreichte eine Spende an den Verein.