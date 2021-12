von Andreas Böhm

Im Kur- und Wallfahrtsort Todtmoos sind im kommenden Jahr zahlreiche Veranstaltungen geplant. Einen vorläufigen Überblick veröffentlichte die Hochschwarzwald Tourismus GmbH in Abstimmung mit den örtlichen Vereinen und Organisationen. Alle Feste, Märkte und sonstige Veranstaltungen sind jedoch abhängig von der jeweiligen Lage der Corona-Pandemie. Die erste sportliche Großveranstaltung im Jahr 2022 ist das Internationale Schlittenhunderennen um den Waldhaus-Cup am letzten Januarwochenende.

Der Februar gehört mit den traditionellen Veranstaltungen dem närrischen Volk. Zum 44-jährigen Jubiläum der Narrenzunft ist am 19. Februar ein Zunftabend geplant. Am Ostersonntag lädt die Trachtenkapelle zum Osterkonzert ein. Zur Eröffnung der Wandersaison gibt es am 9. Mai ein Wander-Opening. Am Pfingstsonntag lädt die Freiwillige Feuerwehr Todtmoos zum Pfingstfest ein. Der Angelsportverein Todtmoos veranstaltet am 25. Juni das Fischerfest. Einen Tag später lädt der Verein Keltisch-Druidisches Erbe anlässlich der Sommersonnenwende zum Labyrinthfest in den Kurpark ein.

Das erste Juliwochenende gehört den Freunden der Blasmusik beim Sommerfest der Trachtenkapelle. Rund um das Heimatmuseum findet am 10. Juli der Naturparkmarkt statt. Zünftige Blasmusik gibt es beim Lagerfeuer des Musikvereins Todtmoos-Weg am 16. und 17. Juli.

Am letzten Juliwochenende 2022 ist der Hamburger Fischmarkt wieder in der Gemeinde Todtmoos zu Gast. | Bild: Andreas Böhm

Am letzten Juliwochenende sind die Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt wieder zu Gast im Schwarzwald. Aktives Todtmoos veranstaltet am 11. August eine Donnerstagsaktion im Ortszentrum.

Am 20. August taucht der Kurpark beim Lichterfest in ein Lichtermeer. Anlässlich des 130-jährigen Bestehens des Schwarzwaldvereins lädt die Ortsgruppe vom 8. bis 11. September zu den Todtmooser Wandertagen ein. Ein besonderes „Konzert in der Kirche“ gibt die Trachtenkapelle am 6. November. Am zweiten Adventssonntag stellt der Musikverein Todtmoos-Weg beim Jahreskonzert sein neues Programm vor. Den Abschluss macht vom 27. bis 29. Dezember das Winterdorf von „Todtmoos erleben“ im Alten Kurpark. Kurkonzerte, Heimatabende und kleinere Feste runden das Angebot im Sommer ab. Auch kirchliche Feierlichkeiten finden sich im Kalender. Am 16. Januar feiern die Pauliner Patres ihr Patrozinium und laden anschließend zum Klosterfest ein. Das Patrozinium der Wallfahrtskirche mit Pfarrfest wird am 21. August gefeiert.