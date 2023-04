Zum Start in das Jubiläumsjahr „160 Jahre Trachtenkapelle Todtmoos“ lud der Verein am Ostersonntag zum Jahreskonzert in die Wehratalhalle ein. Das Konzert war sehr gut besucht und die 48 aktiven Musiker erfreuten die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm. Im Rahmen des Konzertes leitete die neue Dirigentin Iris Tjoonk erstmals die Trachtenkapelle. Sie löste den bisherigen Dirigenten Martin Kaiser ab, der nach 13 Jahren den Dirigentenstab zur Seite legte und wieder als Klarinettist in den Reihen der Aktiven Platz nahm.

Mit „Olympic Fire“ eröffnete die Trachtenkapelle Todtmoos den Konzertabend. „Nora – Licht des Nordens“ beschrieb das Leben einer Hauskatze. Musikalisch wurden die vielseitigen Charakterzüge des Stubentigers von den einzelnen Registern umgesetzt; mal stürmisch und voller Drang, mal verspielt und behutsam. Für die Freunde der traditionellen Blasmusik hatte die Trachtenkapelle mit der Polka „Magische Momente“ und dem Marsch „Sternstunden“ zwei ansprechende Stück einstudiert.

Einer der Höhepunkte im Konzertprogramm war die Komposition „Baba Yetu“; ein musikalisches Meisterwerk, das im Jahr 2011 einen Grammy für das beste Instrumentalstück mit Gesangsbegleitung erhielt. Dirigentin Iris Tjoonk sang vor der Aufführung mit ihrer zauberhaften Stimme die ersten Takte von „Baba Yetu“ in der Bantusprache, die in Ostafrika beheimatet ist. Musikalisch ging die Trachtenkapelle nach der Konzertpause weit zurück in die 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das Orchester begeisterte mit einem Medley der Latin Rockband Santana. Bekannte Ohrwürmer der legendären „Les Humphries Singers“ ließen die Spielfreude der Kapelle erkennen. Mit Elan und Schwung erklangen Titel wie „Mama Loo, Kansas City, Mexico und Old Man Moses“.

Beim Osterkonzert wurde der scheidende Dirigent Martin Kaiser offiziell verabschiedet. Der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Matthias Mutter, würdigte Martin Kaiser für seine langjährige Tätigkeit als musikalischer Leiter: „Wir bedanken uns recht herzlich bei dir und hoffen, dich noch lange Jahre als Musiker bei uns zu haben“.