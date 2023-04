Noch kein Frühling in Sicht im oberen Wehratal: Am Dienstagmorgen trauten einige Todtmooser Einwohner ihren Augen nicht: Anstatt von wärmenden Sonnenstrahlen wurden sie von kräftigen Schneeschauern überrascht.

In den höher gelegenen Ortsteilen blieb die weiße Pracht sogar liegen. Doch der Mai rückt näher und der Frühling ist in den nächsten Tagen auch im Todtmooser Tal in Sicht.