Der Verein Aktives Todtmoos hat in der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr mit gelungenen Veranstaltungen zurückgeblickt. Nach der schwierigen Pandemie-Zeit lockte der Verein unter dem Vorsitz von Frieder Maier bei zahlreichen Aktionen viele Besucher in den Ort. Den Neubeginn nach Corona mit einem neuen Vorstand drückte Schriftführerin Miriam Schmidt so aus: „Es war ein Start mit neuer Formation und großer Motivation.“

Im Mai luden Helfer nach der Wallfahrt aus Hornussen zur Fußwaschung ein. Das erste Frühlingserwachen in der Hauptstraße kam bei den Besuchern sehr gut an. Von Erfolg gekrönt war auch der Hamburger Fischmarkt im Juli, der viele Gäste anlockte. Nach mehrjähriger Pause gab es eine Neuauflage des Erlebnis-Donnerstags im September. Der Todtmooser Kurpark wurde zur Adventszeit von den Mitgliedern wieder weihnachtlich beleuchtet. Auch der Osterpark 2023 mit dem frisch restaurierten Riesenosterei fand guten Anklang. Miriam Schmidt lobte die Bereitschaft vieler Helfer, bei den Veranstaltungen anzupacken: „Danke für Eure Unterstützung. Ohne Eure Hilfe wären diese Veranstaltungen nicht möglich gewesen.“

Der Vorsitzende Frieder Maier bedankte sich bei der Gemeindeverwaltung für die Hilfe bei den Veranstaltungen. Bürgermeister Marcel Schneider dankte den Mitgliedern für ihr Engagement und sicherte weiterhin Unterstützung zu: „Ihr wart tatsächlich sehr aktiv und habt das gesellschaftliche Leben in Todtmoos mitgeprägt. Wir sind im ständigen Austausch, um Projekte gemeinsam zu entwickeln.“ Maier betonte die Unterstützung durch den Verein im sozialen Bereich. So kamen im vergangenen Jahr die Bergwacht, die Feuerwehr und die Rettungshundestaffel des DRK Bad Säckingen in den Genuss einer Spende aus dem Erlös von Veranstaltungen.

Kassiererin Nina Faschian meldete einen positiven Kassenstand. Das Geld soll in Veranstaltungen fließen. Nina Faschian machte auf die Gutscheinaktion des Vereins für den Einzelhandel und die Gastronomie aufmerksam: „Die Gutscheine werden gerne verschenkt und sind im Lenina Shop in der Hauptstraße erhältlich.“ Als nächste Veranstaltung steht der Hamburger Fischmarkt im Kalender. Wilhelm Hottinger bedankte sich im Namen der Mitglieder bei Frieder Maier „für die gute Steuerung des Vereinsschiffs“.