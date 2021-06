von sk

Ein in einem Carport in Todtmoos-Weg abgestelltes Auto wurde am Sonntagmittag, 13. Juni, mutwillig demoliert. Der graue Skoda Octavia stand laut Polizei auf einem Grundstück in der Alten Dorfstraße.

In der Zeit zwischen 13 Uhr und 16 Uhr wurde die Fahrerseite nicht unerheblich zerkratzt. Da der Carport von der Straße aus gut einsehbar ist, hofft der Polizeiposten St. Blasien (Kontakt 07672 92228-0) auf Zeugenhinweise.