von Andreas Böhm

Die Gemeinde Todtmoos wird vorläufig nicht am Projekt des Naturparks Südschwarzwald zur Einrichtung eines Trekking Camps für Wanderer teilnehmen. Je fünf Gemeinderäte stimmten in der jüngsten Ratssitzung für und gegen eine Teilnahme bei einer Enthaltung. Zuvor stellte Christine Peter vom Naturpark Südschwarzwald das Projekt, welches förderfähig ist, erneut dem Gremium vor.

Bei der anschließenden regen Diskussion gingen die Meinungen in der Ratsrunde stark auseinander. Jörg Zimmermann, CDU, stand dem Projekt positiv gegenüber: „Wir können mit wenig Aufwand etwas für die Wanderer anbieten“. Zimmermann hinterfragte auch die Personalkosten für die Betreuung des Camps, die bei etwa 450 Euro pro Monat liegen würden. Jörg Oehler (FW) sah Probleme, überhaupt einen geeigneten Betreuer für das Camp zu finden. Diese Meinung vertrat auch Bürgermeisterin Janette Fuchs. Die Standortfrage wurde ebenfalls erörtert: „Das Projekt steht und fällt mit dem Platz“, so Freie Wähler Rat Michael Schmitz. Bei einem bereits im Vorjahr ins Auge gefassten Platz im Ortsteil Au wurden nach Angaben der Bürgermeisterin seitens des Forstrevierleiters und der Jagdpächter Bedenken geäußert.

Trekking Camps Die Idee dahinter: die Camps sollen Naturbegeisterten Wildnis, Natur und Abgeschiedenheit bieten. Ganz auf sich alleine gestellt sollen die Wanderer ein ganz neues Naturerlebnis erfahren. Die Standorte: im Nordschwarzwald wurden bereits sechs solcher Camps eingerichtet. Bei uns in der Region befinden sich folgende Trekking Camps: Camp Windberg in Sankt Blasien, Camp Steinbruch in Menzenschwand und Camp Felsenhalde auf dem Dachsberg. Die Auslastung: Nach Aussage von Christine Peter vom Naturpark Südschwarzwald sind die Camps sehr gut gebucht. Im Südschwarzwald lag die Auslastung bei 85 Prozent. Im Jahr 2020 wurden 1300 Zelte in drei Camps registriert. Info im Internet (www.trekking-schwarzwald.de).

Christian Zumkeller, CDU, konnte sich hingegen eine solche Einrichtung in Todtmoos gut vorstellen und verwies auf steigende Zahlen an Wanderern. CDU-Rätin Bettina Fuchs lehnte ein Camp ab. Ihr Argument: „Wir haben ohnehin schon viele Menschen im Wald„. CDU Rat Stefan Waßmer konnte sich eine Kombilösung in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes „An der Wehra„ gut vorstellen. Die Gemeinde hatte bereits im Sommer eine Fläche in der Nähe des Stellplatzes als Zeltplatz für Schluchtensteig-Wanderer ausgewiesen. Diese haben die Möglichkeit, die Infrastruktur des Stellplatzes gegen Gebühr mit zu nutzen. Die Bürgermeisterin sprach bezüglich dieser Einrichtung von einer tollen Erfahrung: „Der Zeltplatz am Wohnmobilstellplatz wird gut angenommen.“ Mit der jüngsten Abstimmung vergaben sich die Räte jedoch nicht die Möglichkeit der späteren Realisierung: „Ein späterer Einstieg ist jederzeit möglich“, so Peter.