Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde Edeltraud Speicher für 40-jährige Tätigkeit in der Verwaltung auf dem Todtmooser Rathaus geehrt. Bürgermeister Marcel Schneider bedankte sich bei der treuen Mitarbeiterin für ihre Mühe und ihr Engagement während der vielen Dienstjahre in der Kommunalverwaltung: „Eine so lange Betriebszugehörigkeit ist ein beachtliches Ergebnis, das nicht selbstverständlich ist“, so Schneider anerkennend in seiner Ansprache. Der Rathauschef weiter: „So ein zuverlässiger Anker ist für die Gemeindeverwaltung wichtig“.

Seitens der Mitarbeiter gratulierte Brigitte Kiefer der Geehrten und überreichte ein Präsent: „Du warst für uns immer ein zuverlässiger und netter Ansprechpartner“, lobte Kiefer ihre Kollegin. Mitarbeiter des Rathauses und des Bauhofes waren zur Ehrung ebenfalls in den Sitzungssaal gekommen.

Edeltraud Speicher begann ihre Ausbildung im gehobenen nicht technischen Dienst im Jahr 1983 bei der Stadtverwaltung in Freiburg. Im Jahr 1987 legte sie die Staatsprüfung an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ab. Anschließend war die heute 60-jährige Ibacher Einwohnerin für kurze Zeit beim Landratsamt in Waldshut tätig. Ende 1987 wurde sie vom damaligen Todtmooser Bürgermeister Wolfgang Heuschmid angerufen und zu einem Einstellungsgespräch gebeten. An einem Sonntagmorgen sprach sie im Todtmooser Rathaus vor und erhielt die freie Stelle auf dem Grundbuchamt.

Im Laufe ihrer 40-jährigen Dienstzeit leitete Edeltraud Speicher auch zwei Jahre lang das Hauptamt der Gemeinde. Nach mehrjähriger Elternzeit kehrte die Jubilarin dann wieder in das Todtmooser Rathaus zurück. Als Standesbeamtin erhob sie unzählige Paare in den Stand der Ehe.

Edeltraud Speicher kann sich in dieser Funktion an viele schöne aber auch bewegende Momente erinnern. Rückblickend auf ihre 40-jährige Dienstzeit in der Verwaltung sagte Edeltraud Speicher: „Diese Zeit ist für mich so schnell vorbei gegangen“,