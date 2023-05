Fritz Kaiser aus Todtmoos ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Er war ein sehr geschätzter Mitbürger und brachte sich vor allem in der Gemeindepolitik und im Pfarrgemeinderat mit viel Engagement ein.

Fritz Kaiser wurde am 14. Mai 1935 in Lörrach geboren. Mit zwei Brüdern wuchs er im Todtmooser Ortsteil Schwarzenbach auf dem Schwyzerhof auf. Nach seiner Schulzeit in Todtmoos und Freiburg arbeitete er in der Landwirtschaft sowie im elterlichen Sägewerk. 1960 heiratete Fritz Kaiser seine Frau Loni. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. 1965 übernahm er das Sägewerk. Tatkräftig baute Fritz Kaiser es zu einem modernen Betrieb aus. Ein schwerer Schicksalsschlag war der Brand des Sägewerkes am 1. April 1974. Nach dem Wiederaufbau ging es im Oktober 1974 weiter, bis der Betrieb 2008 aufgelöst wurde.

In seiner knapp bemessenen Freizeit engagierte sich Fritz Kaiser von 1969 bis 1980 als CDU-Mitglied im Gemeinderat. 2022 wurde Kaiser für 65-jährige Mitgliedschaft im CDU-Ortsverband Todtmoos geehrt. Er war auch viele Jahre als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates tätig. Die Natur und das Wandern gehörten zu seinen Vorlieben. In diesem Jahr wäre er 50 Jahre Mitglied bei der Ortsgruppe Todtmoos des Schwarzwaldvereins gewesen. Im Ruhestand widmete sich Fritz Kaiser seiner Familie, machte täglich seine Spaziergänge im Ort und genoss bis ins hohe Alter viele Ausflugsfahrten. Die Abdankungsfeier für Fritz Kaiser ist am Freitag, 12. Mai, um 15.30 Uhr in der Todtmooser Wallfahrtskirche. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.