von Andreas Böhm

Die Trachtenkapelle Todtmoos blickte in der Jahreshauptversammlung im Gasthof Rössle auf ein, pandemiebedingt, schwieriges Jahr zurück. Derweil laufen die Vorbereitungen für das 160-jährige Vereinsbestehen im kommenden Jahr auf Hochtouren. Der Vorsitzende Matthias Mutter zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass sich in diesem Jahr das Vereinsleben wieder normalisiert: „Wir wollen die Trachtenkapelle in ruhigem Fahrwasser ins 160-jährige Vereinsjahr führen“. Entsprechend der eingeschränkten Aktivitäten fiel der Tätigkeitsbericht von Jasmin Stoll kurz aus. Bereits zum dritten Mal in Folge musste das Osterkonzert als musikalischer Höhepunkt im Vereinsjahr abgesagt werden. Im vergangenen Jahr zwischen Juni und November fanden die Proben oft im Freien statt.

Im Kurpark gab es eine Hörprobe als Ersatz für die Kurkonzerte. Für die Patienten der Klinik Wehrawald gab es ebenfalls ein Konzert im Freien. Bei einer Marschmusikprobe zogen die Musikanten zur Freude der Zaungäste durch die Hauptstraße. Dirigent Martin Kaiser lobte die Disziplin der Aktiven bei den Auftritten, denn Alle mussten im Stehen musizieren. Martin Kaiser zu den erscherten Bedingungen: „Die Situation frustriert nicht nur euch sondern mich ganz besonders“. Der Dirigent weiter: „Ich bin erstaunt, dass das Klangbild trotz weniger Proben gut ist“.

Erfreut zeigte er sich darüber, dass trotz der Pandemie alle dem Verein treu geblieben waren: „Eine Gemeinschaft überbrückt jede Krise“, so Kaiser. Die beiden Probenbesten Matthias Mutter und Eike Schmidt erhielten ein Präsent, ebenso die Jugendausbilder Anna Lena Friedrich, Isabell Wasmer, Jenny Geiss und Bernhard Baumgartner. Seit September spielt Pascal Schwager im Orchester mit. Der 13-jährige Posaunist wurde von Musikern aus den eigenen Reihen ausgebildet.

Aktuell befinden sich sechs Nachwuchsmusiker in Ausbildung. Die von der Trachtenkapelle ins Leben gerufene musikalische Frühförderung im Kindergarten wurde inzwischen wieder aktiviert. Nun laufen die Vorbereitungen für das 160-jährige Vereinsjubiläum, dass im kommenden Jahr vom 7. bis 9. Juli mit einem großen Zeltfest auf der Jägermatt gefeiert wird.

Wie Matthias Mutter erklärte, sei man derzeit in Gesprächen mit einer international bekannten Brassband sowie mit Brassbands aus der Region. Im Rahmen des Jubiläums wird auch das Bezirksmusikfest in Todtmoos ausgerichtet. Bürgermeisterin Janette Fuchs bedankte sich für das Engagement des Vereins.