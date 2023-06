Die Trachtenkapelle Todtmoos hat allen Grund zum Feiern. Der älteste kulturelle Verein des Kur- und Wallfahrtsortes wird in diesem Jahr 160 Jahre alt. Vom 7. bis 9. Juli wird das Jubiläum in einem großen Zeltfest und mit einem tollen Programm gebührend gefeiert.

Anlässlich des Jubiläums ein Blick auf die bewegte Geschichte der Trachtenkapelle seit ihrer Gründung. Laut Chronik des damaligen Bürgermeisters Johann Georg Schmidt, die von Pfarrer Johann Nepomuk Lehmann näher erläutert wurde, fand 1863 die Gründung der „Musikgesellschaft Vordertodtmoos“ statt. In einer Tageszeitung findet sich ein Bericht aus dem Jahr 1866. Dort wird von einem Umzug unter feierlichem Vortritt eines Musikkorps berichtet. Dies war urkundlich belegt der erste offizielle Auftritt der Musikgesellschaft, der heutigen Trachtenkapelle. Im Jahr 1877 hat die Musikkapelle das Fest der Fahnenweihe gefeiert. Nach einer Inschrift wurde die Fahne damals von den Todtmooser Jungfrauen gestiftet. Die Fahne befindet sich inzwischen wieder im Vereinsbesitz und schmückt eine Wand im Probelokal.

Nach dem Ersten Weltkrieg folgte 1924 die Wiedergründung der Musikgesellschaft Vordertodtmoos unter neuem Namen. Ab diesem Zeitpunkt traten die Musikanten aus dem Wehratal als „Feuerwehrkapelle Vordertodtmoos“ in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwuchs aus einem zunächst kleinen Musikgrüppchen aus dem Ortsteil Schwarzenbach wieder eine stattliche Musikkapelle. Mitte der 50er wurde die strenge Uniform durch eine Schwarzwälder Tracht ersetzt. Damals bestand die Trachtenkapelle ausschließlich aus Männern und so wurden 1954 von drei ortsansässigen Schneidern unter Anleitung von Josef Mutter ein rotes Schilli und lange schwarze Trachten-Hosen für die Musiker angefertigt. Um sich entsprechend präsentieren zu können, wurde noch im selben Jahr in Todtmoos ein großes Volksmusikfest gefeiert.

Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte waren die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen. Unter dem damaligen Vorsitzenden Konrad Kaiser konnte die Trachtenkapelle die Pro Musica Plakette entgegennehmen. Ihren 120. Geburtstag feierte die Trachtenkapelle 1984, verbunden mit dem Bezirksmusikfest. Schlag auf Schlag ging es weiter mit dem 125-Jährigen 1988. Der bunte Reigen der Jubiläumsfeste fand zum 150. Geburtstag im Jahr 2013 seinen vorläufigen Höhepunkt. Heute zählt die Trachtenkapelle 45 Aktive. Vorsitzender ist Matthias Mutter. Seit November 2022 leitet Dirigentin Iris Tjoonk die Kapelle.