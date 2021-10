von Andreas Böhm

Ein Rückblick auf die Jahre 2019 bis 2021, der Bericht aus dem Gemeinderat und die Ehrung treuer Mitglieder standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des CDU Gemeindeverbandes Todtmoos. Fünf Mitglieder wurden von der Vorsitzenden Bettina Fuchs mit einem Präsent geehrt. Engelbert Strittmatter und Joachim Kaiser sind seit 20 Jahren Mitglied im Gemeindeverband. Roland Matt erhielt eine Ehrung für zehn Jahre Mitgliedschaft. In Abwesenheit geehrt wurden Thomas Wagner (30 Jahre) und Harald Heß (20 Jahre).

Der Fraktionssprecher der CDU im Gemeinderat, Christian Zumkeller, nannte in seinem Bericht einige maßgebliche Punkte von bereits abgeschlossenen Projekten und Maßnahmen. Hierzu zählen die Einrichtung eines neuen Wohnmobilstellplatzes, das Aufstellen eines Riesenhirsches in Todtmoos-Au und die Sanierung des Hochkopfturmes. Das Projekt Hängebrücke verzögere sich aufgrund von Corona. Es müssten auch noch Behördengespräche geführt werden, so Zumkeller. Mit Blick in die Zukunft erachtete er die Weiterentwicklung des Tourismus und die Steigerung der Attraktivität als wichtig: „Durch Corona wurde der Stellenwert des Tourismus bewusst.“ Die Kosten, welche die Gemeinde jährlich an die Hochschwarzwaldtourismus GmbH bezahlt, müssten neu verhandelt werden. Diese Kosten seien nicht mehr zu stemmen, so Zumkeller. Ein Findungskreis zusammen mit den Freien Wählern sei dabei, nach einem gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten zu suchen. Für dieses Amt würde ein kreativer und kommunikativer Denker gebraucht.

Schriftführerin Sonja Opfer ließ die Zeit seit der letzten Hauptversammlung um Februar 2019 Revue passieren. Das Jahr 2019 war bestimmt von den Kreistags- und Gemeinderatswahlen. Einige Mitglieder nahmen an politischen Treffen in der Region teil. Es wurde eine Spende an die Bergwacht getätigt. Die zehn Kandidaten für den Gemeinderat fertigten für das Areal unterhalb der Marienstatue eine acht Meter lange Sitzbank an. In den Jahren 2020 und 2021 konnten aufgrund der Pandemie nur wenige Aktivitäten stattfinden. Kassierer Roland Matt erläuterte den aktuellen Kassenstand. Für die nächste Hauptversammlung ist angedacht, den aktuellen Mitgliedsbeitrag von 60 Euro auf 72 Euro zu erhöhen.

Roland Matt regte an, verstärkt neue Mitglieder zu werben. Er forderte dazu auf, das Leitbild Todtmoos 2030 nach und nach abzuarbeiten. Bürgermeisterstellvertreter Jörg Zimmermann überbrachte die Grußworte der Verwaltung und lobte die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat.

