von Andreas Böhm

Mit dem Todtmooser Gemeindewald lässt sich derzeit kein Geld verdienen und in der Zukunft wohl auch nicht. Die Zahlen im Forstwirtschaftsplan für 2021, der jüngst vom Gemeinderat beschlossen wurde, verheißen nichts Gutes. Dem Zahlenwerk zufolge schließt das Ergebnis mit einem Minus von 2340 Euro ab: „Der Holzpreis ist im Keller“, so Bürgermeisterin Janette Fuchs.

Vom Gremium hinterfragt wurden die Verwaltungskosten in Höhe von 13.500 Euro. Diese beziehen sich auf die Beförsterung sowie auf die Verkehrssicherung der Waldwege, welche nach Kilometern abgerechnet werden, so Bürgermeisterin Fuchs. Kämmerer Uwe Bonow äußerte in der Gemeinderatssitzung die Vermutung, dass im kommenden Jahr überwiegend so genanntes Käferholz eingeschlagen wird. Den zu erwartenden Einnahmen in Höhe von 40.500 Euro stehen dem Plan zufolge Ausgaben von 42.840 Euro gegenüber.