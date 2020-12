von Andreas Böhm

„Todtmoos macht das Rennen.“ Unter diesem Slogan wird am letzten Januarwochenende in Todtmoos Schwarzenbach voraussichtlich das Schlittenhunderennen ausgetragen. Der Schlittenhundesportverein Baden-Württemberg SSBW betreibt Profisport. Deshalb kann nach aktuellem Stand ein Schlittenhunderennen stattfinden, allerdings ohne Zuschauer. Der SSBW hat ein stimmiges Hygienekonzept erarbeitet, wie einer Pressemitteilung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH zu entnehmen ist.

Kleines Rahmenprogramm

Die Freunde des Schlittenhundesports brauchen aber nicht gänzlich auf das erste Waldhaus-Cup Schlittenhunderennen zu verzichten. Impressionen vom Rennen für die Besucher im Ort und für Interessierte werden via Livestream auf Youtube an beiden Renntagen zu sehen sein. Die Organisatoren planen nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden des SSBW, Chris Dörle, unter Berücksichtigung der derzeit gültigen Corona-Verordnung. Vorgesehen ist ein so genanntes Mitteldistanzrennen auf dem über 1000 Meter hoch gelegenen, anspruchsvollen Trail in Schwarzenbach. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist auch ein kleines Rahmenprogramm angedacht, um den Besuchern im Ort etwas anbieten zu können.

Nach Informationen von Bürgermeisterin Janette Fuchs ist die Werbung geschaltet, läuft aber noch auch Sparflamme. Wenn klar ist, dass das Rennen stattfinden kann, wird die Werbetrommel kräftig gerührt. Die Bürgermeisterin bedankt sich schon im Vorfeld für die zugesagte Unterstützung durch örtliche Vereine und Unternehmen: „Es ist schön zu erfahren, dass trotz der unsicheren Lage viele Vereine und Bürger den Kopf nicht in den Sand stecken sondern bereit sind, mitzuarbeiten“. Im Ort selbst soll es ab Anfang Januar erstmals eine farbenfrohe Bannerwerbung geben.

Das Schlittenhunderennen hat in Todtmoos eine lange Tradition. Was Mitte der siebziger Jahre klein begann, entwickelte sich mehr und mehr zu einem sportlichen Event und zu einem wahren Zuschauermagneten. 1994 fand in Todtmoos die erste Weltmeisterschaft auf deutschem Boden statt.

Mehr als 40000 begeisterte Zuschauer waren damals nach Todtmoos gekommen, um diese außergewöhnliche Sportart hautnah mitzuerleben. Die kleine Schwarzwaldgemeinde wird deshalb auch gerne als das „Mekka des europäischen Schlittenhundesports“ bezeichnet.