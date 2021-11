von Andreas Böhm

Der Todtmooser Gemeinderat beschloss nach kurzer Beratung der vorliegenden Entwürfe einstimmig die Investitionspläne 2022 für den allgemeinen Haushalt und die Sonderrechnung der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung. Das Volumen an geplanten Investitionen im allgemeinen Haushalt beträgt 1.345.000 Euro. Mit einer Summe von 570.000 Euro ist die Erschließung des Baugebietes Zellermoos der größte Posten im Investitionsplan für das kommende Jahr; zuzüglich einer Summe von 50.000 Euro für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. Diese Summen wurden aus dem Vorjahr übernommen, da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

Todtmoos Wachwechsel bei der Narrenzunft Todtmoos Das könnte Sie auch interessieren

Die Sanierung des Salesiaweges im Zuge des Landessanierungsprogrammes Vordertodtmoos III wurde mit 420.000 Euro veranschlagt (Zuschuss 252.000 Euro). Für den möglichen Abriss des gemeindeeigenen, ehemaligen Parkhotels, das sich im Sanierungsgebiet befindet, wurden 150.000 Euro eingestellt. Wie mit dem maroden Gebäudekomplex verfahren wird, ist derzeit aber noch offen, ebenso die Frage nach einem möglichen Investor oder Käufer. Die notwendige Sanierung der technischen Einrichtung des Freibades Aquatreff, die mit 2.441.400 Euro beziffert wird, wurde um ein Jahr verschoben. Diese große Investition ist laut Rechnungsamtsleiter Uwe Bonow erst 2023 möglich. Als dringende Maßnahme soll aber im kommenden Jahr zumindest ein Beckenkopf erneuert werden; Kostenpunkt 125.000 Euro. Der zweite Beckenkopf wird dann 2023 folgen.

Hochrhein „Wir müssen jetzt mehr Betten freihalten“: Kliniken am Hochrhein bereiten sich auf dramatische Corona-Lage vor Das könnte Sie auch interessieren

Die Mittel zum Ausbau des Breitbandnetzes wurden aus dem Vorjahr übertragen. Investitionen in eine Brandmeldeanlage und ein Notstromaggregat für die Feuerwehr wurden in das Jahr 2023 verschoben. Die Kosten für die Sanierung der Zumkellerbrücke waren bereits im Haushalt 2021 eingestellt und wurden übertragen. Die Brücke wird 2022 fertig gestellt. Die Sonderechnung Abwasserbeseitigung weist eine Summe von 1.553.200 Euro aus. Den größten Anteil hat hier die Erneuerung des Abwassersystems im Salesiaweg mit Umstellung von einem Misch- auf ein Trennsystem; Kostenpunkt 743.000 Euro. Mit 539.700 Euro schlägt der Bau des Kanalsystems mit Übergabestation für den Anschluss Wehrhalden zu Buche. Diese beiden großen Maßnahmen werden jeweils zu 80 Prozent bezuschusst. Bei der Sonderrechnung Wasserversorgung wurden 296.000 Euro in den Plan für 2022 eingestellt. Für Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung im Ortsteil Lehen wurden 206.000 Euro aus dem Vorjahr übertragen. Nach Angaben von Uwe Bonow soll hierfür nochmals ein Antrag auf Förderung gestellt werden.