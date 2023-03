Der heilklimatische Kurort Todtmoos richtet sein Tourismusmarketing neu aus und beendet zum Jahreswechsel 2023/24 die Kooperation mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Die Gemeinde beantragt zum 1. November 2023 oder spätestens zum 1. Januar 2024 die Wiederaufnahme in die Ferienwelt Südschwarzwald. Der finanzielle Aspekt spielt bei der Entscheidung eine nicht unerhebliche Rolle. Die Gemeinde verspricht sich mit diesem Schritt Einsparungen im sechsstelligen Bereich.

Todtmoos und die Ferienwelt Die Gemeinde Todtmoos war Gründungsmitglied des Vereins „Ferienwelt Südschwarzwald“ und bis 2018 auch deren Mitglied. Das operative Geschäft, insbesondere die Touristinformation, wurde bis 2018 von der Gemeinde selbst durchgeführt. Ab dem Jahr 2019 wurden diese touristischen Aktivitäten über einen Kooperationsvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren auf die HTG übertragen. Seit Jahrzehnten ist der heilklimatische Kurort Todtmoos die übernachtungsstärkste Kommune im Landkreis Waldshut.

Der Gemeinderat stimmte am Dienstagabend einem vier Punkte umfassenden Grundsatzbeschluss einstimmig zu. Der Vertrag mit der HTG wird fristgerecht zum Jahresende gekündigt. Ebenfalls aufgehoben wird der zwischen der HTG und der Gemeinde geschlossene Leistungspartner-Vertrag über die Teilnahme am Angebot der Hochschwarzwald Card.

Zurück zur eigenen Tourist-Info

Und noch eine weitere, richtungweisende Entscheidung wurde getroffen: die Touristinformation und das Innenmarketing werden ab dem kommenden Jahr wieder in Eigenregie möglichst mit eigenem, lokalen Personal betrieben. Für das Außenmarketing ist die Kooperation mit externen Partnern geplant.

Die Touristinformation in der Wehratalhalle wird ab 2024 wieder in Eigenregie von der Gemeinde Todtmoos geführt. | Bild: Andreas Böhm

Bürgermeister Marcel Schneider sagte zu der wegweisenden Entscheidung: „Angesichts der Tragweite für die Tourismusgemeinde sowie für die Betriebe und die privaten Gastgeber handelt es sich um eine der bedeutendsten kommunalpolitischen Entscheidungen der kommenden Jahre“. In Bezug auf die Rückkehr in die Ferienwelt Südschwarzwald zeigte sich Schneider optimistisch: „Bezüglich der Wiederaufnahme haben wir positive Signale erhalten und gute Gespräche geführt“.

Ausstieg aus der HTG deutet sich schon länger an

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Gemeinde auf eine Entscheidung vorbereitet. Laut Bürgermeister beschloss der Gemeinderat im vergangenen Jahr, verschiedene Optionen zu prüfen. Dabei habe man sich der Expertise externer Berater bedient, so Marcel Schneider. Ab Oktober wurde die Vorbereitung für eine Entscheidung intensiviert und mit zahlreichen Akteuren aus dem Tourismussektor Gespräche geführt.

Neben der HTG und der Ferienwelt gab es Austausch mit weiteren Organisationen wie etwa dem Heilbäderverband Baden Württemberg oder der Schwarzwald Tourismus GmbH, mit denen die Gemeinde die Kooperation künftig optimieren möchte: „Für die Entscheidungsfindung wurden auch die lokalen Kliniken, Hoteliers, Gastronomen und Dienstleister gehört“, erklärte der Bürgermeister.

In einer Klausurtagung des Gemeinderates im Februar wurde die Vorbereitung zu einer Entscheidung nochmals eingehend diskutiert. Auch die HTG hatte in Vorgesprächen Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet: „Letztlich ließen sich die Vorstellung über eine künftige Kooperation nicht in Einklang bringen. Dies betrifft das Paket an Dienstleistungen und die jeweiligen finanziellen Vorstellungen“, erklärte Marcel Schneider.

HTG kostete fast eine halbe Million Euro pro Jahr

Die Einsparungen seien angesichts der angespannten Haushaltslage dringend notwendig und könnten wiederum in den Tourismus oder in andere, dringende Projekte fließen, so der Rathauschef. In den vergangenen fünf Jahren entrichtete die Gemeinde jährlich rund 465.000 Euro an die HTG.

Erwartungen konnten nie erfüllt werden

In der Gemeinderatssitzung gaben beide Fraktionen zu dem Thema ein Statement ab. Christian Zumkeller von der CDU sagte, dass mit dem „exorbitanten Jahresbeitrag an die HTG auch sehr hohe Erwartungen an steigende Tourismuszahlen verknüpft waren, die leider nie erfüllt werden konnten“. Zumkeller weiter: „Wir sehen uns zukünftig bei einer maßgeschneiderten Tourismuskonzeption, welche mehr auf Qualität anstatt auf Quantität setzt, besser aufgehoben“.

Das sagt die HTG Patrick Schreib, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH: „Wir bedauern es natürlich sehr, dass die Gemeinde Todtmoos die Zusammenarbeit nicht fortführen möchte. Für die offenen und guten Gespräch in den vergangenen Wochen möchte ich mich dennoch bei Bürgermeister Marcel Schneider bedanken. Ich denke, es hat sich

gezeigt, dass unsere Vorstellungen über die touristische Ausrichtung und eine weitere Zusammenarbeit für die Zukunft, zu unterschiedlich waren.“

Für die Fraktion der Freien Wähler erklärte Wolfgang Jehle: „Um in den nächsten Jahren wieder finanzielle Spielräume zu haben, sind die Freien Wähler der Meinung, dass man den Tourismus in Todtmoos neu ausrichten muss. Dadurch werden wir die Kosten, die uns in den letzten Jahren zu sehr belastet haben, wieder selber besser steuern können. Wir möchten deutlich machen, dass sich die Gemeinde Todtmoos nicht im Verdruss von der HTG trennt“, so Jehle.

Dem pflichtete auch Bürgermeister Marcel Schneider bei: „Die Gemeinde Todtmoos und die HTG gehen im Guten auseinander“.