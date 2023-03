„Die Freude“: der Name des Theaterstücks der Todtmooser Autorin Erika Buhr war Programm: Bei der Aufführung der Freudekids des Theatervereins Zeitschleuse aus Ühlingen-Birkendorf in der fast bis auf den letzten Platz gefüllten Wehratalhalle spielte das Thema Freude nicht nur auf der Bühne eine Rolle, die Kinder und Jugendlichen rissen mit ihrer Vorstellung auch das Publikum mit. Mit auf der Bühne standen auch einige Kinder aus Todtmoos. Zu einem Heimspiel begrüßte Regisseurin Corinna Vogt die kleinen und großen Theaterfreunde, stammt sie doch aus Todtmoos, ihre Mutter Erika Buhr hatte das Theaterstück vor vielen Jahren geschrieben.

„Theater – das Tor zur Phantasie“, heißt es in dem bekannten Lied „Theater“, ein fulminater Einstieg in den Theaternachmittag, denn die junge Sängerin begeisterte nicht nur musikalisch, sondern auch mit Gestik und Mimik. Und dann versammelten sich auf der Bühne zahlreiche Waldbewohner wie Zottelbär Friedrich, Fuchs, Hase, Glücks- und Freudekäfer, Vögel, Blumenkinder und viele mehr, unter ihnen auch einige Todtmooser Kinder. Sie alle freuen sich über den schönen Tag, machen sich aber auch Sorgen um die Fee Suschu, die weder Freude noch Trauer empfinden kann. Vielleicht könnte Zottelbär Friedrich helfen, der zurückgezogen in seiner Höhle lebt? Der nimmt Suschu mit zu der uralten Eiche, die den Grund für die Teilnahmslosigkeit der Fee kennt: Sie wurde als Kind von einem Adler entführt, der ihr Herz fraß und ihr einen Kieselstein einsetzte. Und die weise Eiche gab dem Zottelbären einen Rat: „Teile die Güte Deines Herzens mit Suschu“. Das tat der denn auch und fortan fühlte die Fee wieder Freude. Und auch mit dem Zottelbären ging eine erstaunliche Veränderung vor, er verwandelte sich wieder in den jungen Mann, der er vor dem Genuss von verzauberten Beeren gewesen war. Und im Duett sangen die beiden: „Ich entscheide mich für die Liebe und die Menschlichkeit, für den Frieden“.

Viele Lieder, angefangen vom Rap bis in zu besinnlichen Melodien und Tänzen – unter anderem ein klassisches Ballett – umrahmten die Handlung. Die schauspielerischen, aber auch musikalischen und tänzerischen Leistungen der jungen Darsteller sowie die liebevoll geschneiderten Kostüme machten den Theaternachmittag zu etwas ganz Besonderem – und das Publikum bedankte sich mit großem Applaus. Und als sich alle Darsteller auf den Bühne versammelten und ihrer Freude noch einmal Ausdruck verliehen, stimmten auch die Zuschauer lautstark in den Ruf „Freude“ ein.

„Es war eine große Freude und das in wahrsten Sinn“, so das Fazit von Bürgermeister Marcel Schneider. Und auch Autorin Erika Buhr zeigte sich sehr angetan: „Ihr habt das wunderschön gemacht, es hat Spaß gemacht, Euch zuzuluege.“