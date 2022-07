von Andreas Böhm

Die jährliche Zuwendung der Sparkasse Hochrhein erhielten in diesem Jahr drei Todtmooser Vereine. Es wurde ein Gesamtbetrag von 4710 Euro ausgelobt. Im Sitzungssaal des Rathauses übergaben Martin Volz, Stephan Wagner und David Gerstner von der Sparkasse Hochrhein die Spenden an den Todtmoos.

David Gerstner dankte den Vereinen für deren Einsatz: „Das Ehrenamt ist sehr wertvoll“, so Gerstner. Martin Volz ging kurz auf die angesprochene Schließung von Bankfilialen, nicht nur in Todtmoos, ein: „Das war für uns ein schwerer Schritt. Ich wünsche Todtmoos alles Gute für seine weitere Entwicklung“. Im Anschluss erfolgte die Übergabe der Spendengelder symbolisch in einem Brief. Die Vereinsvertreter hatten Gelegenheit, über die Verwendung der Spenden zu berichten. Der Naturkindergarten Lichtpünktchen bekam 1000 Euro für die Errichtung eines naturbelassenen Zaunes. „Wir brauchen diesen Zaun auch zum Schutz unseres Gebäudes“, erklärte Jonas Schwald, Vorsitzender des Naturkindergartens. Der Förderverein Kindergarten und Schule Todtmoos erhielt ebenfalls 1000 Euro. Das Geld soll nach Auskunft des Vorsitzenden Horst Dietrich für Anschaffungen und Projekte verwendet werden: „Der Förderverein unterstützt die Schule und den Kindergarten. Wir haben schon eine neue Werkstatt eingerichtet und eine Kletterwand aufgebaut.“ 2710 Euro erhielt der Sportverein. Mit dem Geld soll ein Vordach am Vereinsheim auf der Jägermatt finanziert werden. Der Vorsitzende Michael Schmitz erklärte: „Während der Corona-Zeit hat uns unser Sportheim mit den kleinen Räumen Probleme bereitet. Nun können sich die Sportler auch mal unter dem Vordach aufhalten“.

Bürgermeisterstellvertreter Jörg Zimmermann sprach von einem angenehmen Termin: „Ich finde es löblich, dass Vereine von der Sparkasse gefördert werden, speziell auch in der Kinder- und Jugendarbeit“. Die Sparkasse spendet jedes Jahr an Vereine in der Region. Es werden alle Trägergemeinden aus dem Geschäftsgebiet berücksichtigt. Die Spendensumme wird nach der Zahl der Einwohner berechnet. Die Gemeinden schlagen Vereine vor, die eine Zuwendung bekommen sollen. Der Gemeinderat beschließt über die Annahme der Spenden.