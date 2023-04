Der Familientag am Ostersonntag lockte bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Besucher in den Alten Kurpark in der Todtmooser Ortsmitte. Der Verein Aktives Todtmoos hatte das Areal in einen zauberhaften Osterpark mit bunten Hasen und einem Riesenosterei verwandelt.

Besonders die Kinder hatten viel Spaß beim unterhaltsamen Programm, das von der Hochschwarzwald Tourismus mit Unterstützung der Schmidts Märkte angeboten wurde. Ganz klassisch durften die Jüngsten im Park nach Ostereiern suchen. Als Belohnung gab es ein süßes Osterpräsent. Beim Kinderschminken und einer Bastelaktion waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Mit Eifer bastelten und malten die Kinder beim Familientag im Todtmooser Osterpark. | Bild: Andreas Böhm

Bewundert wurde auch die Seifenblasenshow von Manuel Maier. Der Seifenblasenmann zauberte große und kleine Blasen in den Himmel und die Kinder hatten einen Riesenspaß beim Zerplatzen lassen. Fröhliche Ostermusik rundete den Familientag ab.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte der Verein „Todtmoos erleben“. Die vielen bunten Osterhasen und das Riesenosterei wurden von Ernst Baumgartner vom Atelier Gelber Fleck aus Todtmoos kunstvoll bemalt.