Nachdem die CDU in Todtmoos überraschend bekannt gegeben hatte, bei der Kommunalwahl im Juni 2024 gemeinsam mit den Freien Wählern (FW) in Form einer für alle offenen nichtmitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung anzutreten, wurde diese Entscheidung am selben Abend auch in der Hauptversammlung der FW kommuniziert. Silke Kaiser wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt.

FW und CDU wollen 2024 in Todtmoos mit einer gemeinsamen Liste für den Gemeinderat antreten

Wie wir bereits berichteten, werden CDU und FW bei der 2024 anstehenden Kommunalwahl auf eigene Kandidatenlisten verzichten und statt dessen in Form einer „nichtmitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung“ antreten. Als Grund wurde die gute Zusammenarbeit genannt, die man auf diese Weise fortschreiben wolle, so die Begründung.

Die Bürgerliste ist kein Zusammenschluss von FW und CDU

Die Bürgerliste Todtmoos sei kein Zusammenschluss von CDU und FW, sondern eine offene, parteiunabhängige Liste, jeder Todtmooser und jede Todtmooserin habe die Chance, Mitglied dieser Liste zu werden und damit für den Gemeinderat zu kandidieren, betonte Silke Kaiser, die die Ankündigung übernommen hatte.

Eine Anhängerversammlung soll im Februar die Kandidaten aufstellen

Die Frage eines Mitgliedes nach dem Modus der Nominierung beantwortete Kaiser dahingehend, statt wie bisher in einer Nominierungsversammlung werde diese in einer voraussichtlich im Februar stattfindenden Anhängerversammlung erfolgen. Es könne sich jeder selbst bewerben, parallel dazu wollten FWT und CDU Kandidaten suchen, so die Vorsitzende weiter. Um auf die Liste zu kommen, benötigt jeder Kandidat in der Anhängerversammlung, in der auch über die Reihenfolge auf der Liste entschieden werden soll, 50 Prozent plus eine Stimme.

Eine gemeinsame Liste stelle sich als sehr kompliziert für jemanden dar, der sich mit dem Thema nicht auskenne, wurde aus den Reihen der Mitglieder zu bedenken gegeben und die Bitte geäußert, das Thema immer wieder zu kommunizieren und Ansprechpartner zu benennen. Auch die Stammtische der Freien Wähler wurden für die entsprechenden Informationen als wichtig erachtet.

Freie Wähler wählen Silke Kaiser als Nachfolgerin von Jörg Oehler zur Vorsitzenden

Mit einer neuen Vorsitzenden gehen die Freien Wähler in die Zukunft. Jörg Oehler, der zwölf Jahre lang an der Spitze der Wählervereinigung stand, hatte sein Amt zur Verfügung gestellt. Zu seiner Nachfolgerin wurde Silke Kaiser, bislang Schriftführerin, gewählt. Oehler übernimmt das Amt des Schriftführers. Der stellvertretende Vorsitzende Andreas Weiland, Kassierer Daniel Müller sowie die Beisitzer Barbara Yago und Ulrich Faschian wurden im Amt bestätigt.

In seinem Bericht aus dem Gemeinderat brachte Wolfgang Jehle unter anderem den Wechsel von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH zur Ferienwelt Südschwarzwald und die geplante Verlegung der Tourist-Information von der Wehratalhalle ins Rathaus zur Sprache. Auch wenn man Synergieeffekte durch den Umzug sah, wurde doch angemahnt, die Wehratalhalle nicht völlig „abzunabeln“. Man habe das Thema im Blick, sagte Jehle dazu, „es wird in nächster Zeit etwas passieren“.