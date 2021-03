von Andreas Böhm

Am Ostersonntag, 4. April, findet von 11 Uhr bis 16 Uhr auf dem ehemaligen Skiliftparkplatz in Todtmoos-Strick eine ganz besondere Veranstaltung statt. Der Verein „Todtmoos erleben“ lädt erstmals zu einem Drive-in-Osterpark ein. Bereits zu Weihnachten sollte auf dem Areal ein Drive-in-Weihnachtsmarkt stattfinden, der jedoch aufgrund der Corona-Einschränkungen kurzfristig abgesagt werden musste.

Nun starten die Veranstalter mit dem Drive-in-Osterpark Park einen neuen Versuch. Einige Todtmooser Gastronomen beteiligen sich mit leckeren Spezialitäten to go wie zum Beispiel Gulascheintopf, Brennesselsuppe, Crepes und Waffeln sowie Ostergebäck. An verschiedenen Ständen werden zudem Holzskulpturen, Holzlaternen sowie handgearbeitete Textilien angeboten. Die Veranstaltung findet coronakonform unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln statt.

Die Besucher steigen nicht aus, sondern bleiben in ihren Fahrzeugen sitzen, fahren an den Ständen vorbei und werden auf Wunsch bedient. Auf dem gesamten Gelände besteht Maskenpflicht. Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) lädt ein zu einer digitalen Ostereiersuche (www.facebook.com/hochschwarzwald). Teilnehmer mit der richtigen Lösung erhalten am Stand der HTG einen Sofortgewinn. Zudem werden am Abend um 18 Uhr fünf Hauptpreise ausgelost. Wie Ludger Hofschröer, der Vorsitzende von „Todtmoos erleben“, mitteilt, ist im Drive-in-Osterpark noch eine weitere Überraschung geplant.