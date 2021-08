von Andreas Böhm

Großer Beliebtheit erfreut sich derzeit das Kindersommerprogramm des Schlittenhundesportvereins Baden Württemberg (SSBW) in Todtmoos. Zwischen dem 23. und 30. August haben die Organisatoren ein buntes Mitmachprogramm ausgearbeitet. Wir besuchten das Sommercamp des SSBW im Start-Zielgebiet des Schlittenhunderennens in Schwarzenbach am Aktionstag „Umgang von Familienhunden in kindgerechter Weise“.

Dieser Schlittenhund genießt den Aufenthalt im Sommercamp des SSBW in Schwarzenbach. | Bild: Andreas Böhm

Niki Jesberger, der beim SSBW für den Tierschutz verantwortlich ist, hatte bereits am Vormittag einige Kinder um sich geschart und erklärte ihnen in altersgerechter Weise den richtigen Umgang mit Hunden. Auf einem Tisch hatte Jesberger verschiedene Halsbänder ausgebreitet. Das Halsband nicht gleich Halsband ist, hatten die Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren schnell verstanden.

Todtmoos So schwelgen Kinobesucher in Nostalgie Das könnte Sie auch interessieren

Niki Jesberger klärte die Kinder auch über die Bedeutung einer Hundemarke auf, um bei einem Verlust des Vierbeiners dessen Besitzer ausfindig machen zu können. Durch Vermittlung von Wissen und praktischen Übungen mit dem Hund konnten die Kinder das so genannte Pfotenabzeichen erlangen: „Wir bereiten die Kinder auf den richtigen Umgang mit Hunden vor. Das ist wie eine Art Hundeführerschein“, erklärte Jesberger.

Todtmoos Strenge Lehrer und Frontalunterricht prägten in den 80er Jahren auch in Todtmoos das Schulleben Das könnte Sie auch interessieren

An den verschiedenen Aktivitäten nahmen Kinder von Angehörigen des SSBW aus ganz Deutschland teil, aber auch aus Todtmoos kamen einige Anmeldungen. Niki Jesberger, der aus dem Saarland nach Todtmoos gekommen war, lobte im Gespräch mit unserer Zeitung die reibungslose Kooperation des SSBW mit der Gemeinde Todtmoos beim mittlerweile zweiten Sommercamp: „Das der Verein mit der Gemeinde so gut zusammenarbeitet, ist einmalig“, stellte Jesberger erfreut fest. Er genießt zusammen mit vielen anderen Mitgliedern des SSBW den Aufenthalt im Schwarzwald: „Andere fahren auf Campingplätze; wir kommen lieber nach Schwarzenbach.“

Hochrhein Die Schweizer Einkaufstouristen sind zurück: „Wir sind auf dem Vor-Pandemie-Niveau“, sagen Händler am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Bis zum 30. August finden in der freien Natur noch einige Aktivitäten statt. In einem Kurs lernen die Kinder, wie man einen Schnüffelteppich selbst knüpft. Auch die Leckerlis für die Hunde werden vor Ort selbst gebacken.

Den richtigen Umgang mit Hunden lernten die Kinder beim Sommerprogramm des Schlittenhundesportvereins Baden Württemberg in Todtmoos. Bild: Andreas Böhm | Bild: Andreas Böhm

Natürlich dürfen im Sommerprogramm für Kinder auch die beliebten Huskywanderungen nicht fehlen. Einen großen Spaß verspricht auch die Sommerolympiade. Hier geht um Wissen und Geschicklichkeit. Zum Abschluss der Ferienfreizeit am 30. August können sich die Kinder beim Baumklettern vergnügen.