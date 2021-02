von Andreas Böhm

Organisiert wird diese Unterstützung für ältere Mitbürger von der Gemeinde Todtmoos. Die Fahrten übernimmt der Verein „Todtmoos er(leben)“ auf ehrenamtlicher Basis. Punkt 13 Uhr machten sich Bürgermeisterin Janette Fuchs und der Vorsitzende von Todtmoos er(leben), Ludger Hofschröer, auf den Weg, um die ersten sechs angemeldeten Einwohner Zuhause abzuholen. Diese wurden in der Reihenfolge der bereits längeren Nachfrage bei der Gemeindeverwaltung ausgewählt. Die Gemeinde im oberen Wehratal ist 45 Kilometer vom Impfzentrum in Tiengen entfernt.

Kreis Waldshut KIZ Tiengen: Neue Impftermine ab Freitag, 12. Februar 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Die Bürgermeisterin begleitete die erste Fahrt, um sich direkt vor Ort selbst ein Bild zu machen, und bei Bedarf den Senioren behilflich zu sein: „Ich möchte gerne diese Personengruppe unterstützen“, so Janette Fuchs. Sie bedankte sich bei Ludger Hofschröer für die Bereitschaft des Vereins zur Mithilfe: „Ich musste nicht überreden; es war eine spontane Bereitschaft da“, freute sich die Rathauschefin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Maskenpflicht während der Fahrt

Im Kleinbus gilt während der Fahrt die Maskenpflicht. Desinfektionsmittel und FFP2-Masken bei Bedarf sind mit an Bord. Im Fahrzeug wurde dafür gesorgt, dass zwischen den mitfahrenden Personen ein Meter Abstand eingehalten werden kann. An der Fahrt zum Impfzentrum dürfen auch Personen aus mehreren Haushalten teilnehmen. Dies wurde zuvor laut Bürgermeisterin mit dem Landratsamt in Waldshut im Detail abgeklärt. Es dürfen Senioren mitfahren, die über das Rathaus eine Terminanfrage gemacht haben und von der Verwaltung über den Termin informiert wurden. Angehörige als Begleitperson können laut Bürgermeisterin Fuchs nicht mitfahren.

Anmeldung Berechtigter Personenkreis: Senioren der Gemeinde Todtmoos über 80 Jahre, die keine Hilfe von Angehörigen in Anspruch nehmen können. Die Gemeindeverwaltung koordiniert die Termine und erledigt die Formalitäten. Die Fahrt zum Impfzentrum in Tiengen übernimmt der Verein Todtmoos er(leben). Anfragen können an das Sekretariat gerichtet werden. Telefon: 07674/848 22. Ansprechpartnerin ist Katja Jaschke.

Das Angebot des Impfbusses in Todtmoos richtet sich nach Auskunft von Janette Fuchs ausschließlich an Senioren über 80 Jahre, die durch Angehörige keine weitere Hilfe bekommen können.

Im Verlauf der Aktion soll zunächst der Bedarf an weiteren Terminen ermittelt werden. Einen zweiten Impftermin für Todtmooser Senioren im Kreisimpfzentrum wird es in absehbarer Zeit geben. Senioren, die das Angebot annehmen möchten, werden gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden.