Mit einem knapp zweistündigen Abschlusskonzert ging am Sonntag die Hornwoche in Todtmoos zu Ende, nach einem ausnehmend gut besuchten Konzert der Meisterklasse am Vorabend. Auch beim Abschlusskonzert war die Wehratalhalle mit erwartungsvoll gespannten Zuhörern gut besetzt. Obwohl über die Hälfte der Kursteilnehmer „Wiederholungstäter“ waren, ist doch festzustellen, dass mittlerweile die weiblichen Hornschüler deutlich in der Überzahl sind.

Den Anfang des Konzertes machte die achtköpfige Gruppe von Dozent Andreas Bohm mit drei Stücken, einem selbstbewusst zupackend interpretierten Marsch, einem weich getragenen Abendsegen sowie der lustig und mit sichtlicher Spielfreude präsentierten „Parade der Heinzelmännchen“. Dozent Hans-Peter Erzer hatte mit den fünf Kleinsten eine muntere Fanfare sowie den „Tanz der Zirkusbären“ einstudiert.

Bastian Berlinghof, vor einigen Jahren noch selbst als Schüler bei der Hornwoche, zelebrierte mit seiner Gruppe einen beinahe schon sinfonischen Klang mit weichem Ansatz sowie diversen Tempo- und Charakterwechseln. Auch eine Erwachsenengruppe war zu hören, angeleitet von Thomas Klupsch, die die Zuhörer mit einem munteren Jägerstücklein sowie dem bekannten Pink Panther-Thema unterhielt. Die größte Gruppe mit zehn Akteuren wurde von Florence Guillaume geleitet, die den Dirigentenstab zu Dostals „Ich bin verliebt“ an einen von Gabi Behringer betreuten Teilnehmer mit Handicap übergab, während er den darauf folgenden „Entertainer“ von Scott Joplin eifrig mitspielte.

Dozent José Martin Blanco hatte für seine Gruppe zwei Filmtitel ausgewählt, wobei er sich zum zweiten aus „The Pirates of the Caribbean“ zurückzog und einem seiner Schüler die Melodie- und zugleich die Gruppenführung übertrug. Die Gruppe von Takashi Sugimoto präsentierte mit dem Titel „Naruto – Trauer und Kummer“ sogar eine Uraufführung und schloss daran den charakterlich völlig anders gearteten Jägerchor aus dem Freischütz an. Horst Ziegler schließlich hatte mit seinem Ensemble der Meisterklasse zwei Sätze von Jan Koetsiers „Konzertanter Musik“ vorbereitet, bevor das Gesamtensemble aller Kursteilnehmer als Abschluss den „Tiger Rag“ zu Gehör brachte. Ausrichter der Hornwoche ist die Musikschule Bad Säckingen, deren Leiter Manuel Wagner, sich für die Offenheit bedankte, die Bürgermeister Marcel Schneider der Weiterführung der Hornwoche in Todtmoos entgegengebracht hat.