In der katholischen und evangelischen Pfarrgemeinde Todtmoos werden die Osterfeiertage unterschiedlich begangen. Während die evangelische Kirchengemeinde alle Präsenzgottesdienste abgesagt hat, finden nach derzeitigem Stand die Heiligen Messen in der katholischen Wallfahrtskirche unter Beachtung der bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln statt.

Der evangelische Kirchengemeinderat entschloss sich schweren Herzens dazu, aufgrund der sich verschärfenden Pandemie auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Dennoch lädt Diakon Jürgen Bendig zur Auferstehungsfeier mit Osterfeuer am Ostersonntag um 6.45 Uhr auf dem Platz vor der Kirche des guten Hirten ein. Ab 6.30 Uhr wird das Feuer für die etwa 30-minütige Feier entzündet. Es wird darum gebeten, ausreichend Abstand zu halten und eine Maske zu tragen.

Wie Prior Pater Roman Brud mitteilt, beginnt der Karfreitag in der katholischen Kirche mit einem Kreuzweg der Kinder um 11 Uhr. Um 15 Uhr wird eine Liturgie abgehalten. Am Karsamstag um 21 Uhr laden die Pauliner Patres zur Feier der Osternacht ein. Am Ostersonntag finden um 9.30 und um 11 Uhr Gottesdienste in der Wallfahrtskirche statt, ebenso am Ostermontag zu denselben Zeiten.