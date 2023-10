Todtmoos vor 1 Stunde Skiclub beklagt Winter mit schlechter Schneelage Schneemangel schmälerte die Aktivitäten des Todtmooser Vereins. Dennoch konnten die Mitglieder sportliche Erfolge verbuchen.

Schneefrei – so sahen die Winter in den letzten Jahren auch in den Höhenlagen von Todtmoos (Hochkopfturm) häufiger mal aus. Den Schneemangel beklagte jetzt auch der Skiclub Todtmoos. Erst unlängst hatte auch der Loipenverein Hotzenwald ähnliches geäußert. | Bild: Andreas Böhm