Todtmoos/Bernau – Haushaltsberatungen und die Revision der Orgel in der Pfarrkirche in Bernau beschäftigten den Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau in jüngster Sitzung. Bis Weihnachten soll die Orgel zumindest wieder bespielbar sein. Die Leiterin des Bernauer Kirchenchores Iris Tjonk wird zum 31. Januar 2024 den Taktstock abgeben.

Die Haushaltsplanung für 2024 Jahr steht an. Ins Auge gefasst wird die Umstellung der Beleuchtung sowohl in der Wallfahrtskirche in Todtmoos als auch in der Pfarrkirche in Bernau auf LED. Und auch die Beschallung der Bernauer Kirche wird ein Thema sein. Michael Simon brachte ins Gespräch, die beiden Gemeindeteams mit einem Budget auszustatten, insoweit gelte es, den Jahresbedarf zu ermitteln. Und die Vorsitzende des Gremiums Elvira Köpfer erinnerte an die Renovierung der Kapelle in Todtmoos-Au. Zudem ist eine Verbesserung der Ausstattung der beiden Pfarrbüros wünschenswert. Dringend erforderlich ist angesichts der stark verschmutzten Wände die Reinigung der Wallfahrtskirche, eine Renovierung wünschenswert. Aber: Zuständig für derartige Arbeiten ist das Staatliche Hochbauamt, sagte Simon.

Seit vielen Monaten ist die Orgel in der Pfarrkirche in Bernau nicht mehr bespielbar, Schimmel und technische Mängel sind der Grund. Die Kosten für eine Orgelrevision wurden auf 142.000 Euro beziffert, 107.000 Euro muss die Seelsorgeeinheit selbst tragen. Alle erforderlichen Unterlagen wurden bei der Erzdiözese eingereicht. Sobald die Genehmigung vorliegt, werden die Arbeiten in Angriff genommen. Bis Weihnachten sollen die Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, sodass die Orgel zumindest teilweise wieder bespielbar ist. Da die Temperaturen im Winter die eigentliche Revision des Instruments nicht zulassen, ist diese für Frühjahr und Sommer 2024 vorgesehen.

Nach einem Einbruch im Bernauer Pfarrhaus, bei dem auch ein Schlüssel abhanden gekommen ist, soll nun eine neue Schließanlage installiert werden. Vorgesehen ist, zunächst die Eingangstüren von Pfarrhaus und Kirche mit einem digitalen Schließsystem zu sichern. Die Kosten werden voraussichtlich zwischen 12.000 und 15.000 Euro betragen. Derzeit wird abgeklärt, ob sich die Versicherung über die Auswechslung der Schließanlage hinaus an den Kosten beteiligt.

Im August ist Pfarrgemeinderätin Elisabeth Müller gestorben. Die beiden potenziellen Nachrücker werden das Amt nicht antreten, informierte Elvira Köpfer. Bis zum Ende der Amtszeit im März 2025 wird man daher mit nur elf Pfarrgemeinderäten weiterarbeiten.

Eine wenig erfreuliche Nachricht gab Pater Roman Brud, Leiter der Seelsorgeeinheit, bekannt: Chorleiterin Iris Tjonk wird die Leitung des Kirchenchores zum 31. Januar 2024 abgeben. Die Stelle soll neu ausgeschrieben werden.