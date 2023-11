Mit einem Schlittenhundewagenrennen stand am Wochenende eine Premiere in Todtmoos an: Beim Waldhaus-Wehra-Trail gingen knapp 50 Gespanne mit rund 400 Schlittenhunden in verschiedenen Disziplinen auf den Rundkurs durch den Ort. Bürgermeister Marcel Schneider und Organisator Volker Albiez zogen eine positive Bilanz der Veranstaltung. Nach der kurzfristigen Absage des Schlittenhunderennens im Januar habe man aus der Not eine Tugend gemacht und beschlossen, dem großen Interesse am Schlittenhundesport mit einem Schlittenhundewagenrennen Rechnung zu tragen, schilderte Bürgermeister Schneider die Hintergründe.

Wichtig sei dabei gewesen, die Strecke ausschließlich durch den Ort zu führen. Langfristig wolle man den Schlittenhundesport auch im Klimawandel und den damit verbundenen Rennabsagen mangels Schnee im Traditionsort Todtmoos weiter verankern, weiterentwickeln und den Ort dadurch auch in Sachen Tourismus noch interessanter machen, so der Rathauschef weiter. Geplant sind weitere Veranstaltungen wie das Trainingslager zwischen den Jahren, um den Schlittenhundesport für die Schlittenhundefreunde hautnah erlebbar machen.

Strecke führt durch den Alten Kurpark

Ein positives Fazit des Schlittenhundewagenrennens zog auch Organisator Volker Albiez. Er hatte den Verlauf der Strecke durch Neuen und Alten Kurpark entworfen und ausgemessen. Am Freitag vor dem Rennen erfolgte dann die Feinabstimmung mit dem Schlittenhundsportverband Baden-Württemberg (SSBW), der sich mit der Strecke sehr zufrieden zeigte.

Dankeschön an viele helfende Hände

Albiez Lob galt, wie auch das des Bürgermeisters, der guten Zusammenarbeit mit dem (SSBW), aber auch den Mitarbeitern des Bauhofes. Diese waren die ganze Woche bei strömendem Regen mit den Vorbereitungen, etwa dem Anbringen der Banner, beschäftigt. Und das ohne zu murren, das sei nicht selbstverständlich, so Albiez anerkennend. Sein Lob galt darüber hinaus der Feuerwehr, die den Verkehr geregelt hatte, Bergwacht und DRK, die die Aufgabe von Streckenposten übernommen hatten und für Notfälle bereitstanden, die aber glücklicherweise nicht eingetreten waren, sowie dem Sportverein, der den freiwilligen Eintritt kassiert hatte. Und der Verein Todtmoos Erleben hatte das Hüttendorf in Alten Kurpark mit 17 Anbietern und die Bewirtung organisiert.

Sieger und Platzierte Wagen, sechs Hunde: 1. Andre Bobek, 1. Michael Ruopp, 3. Oliver Banzet (Frankreich); Wagen, vier Hunde: 1. Torsten Martin, 2. Gabi Lames, 3. Caroline Engler; Scooter, 1 Hund: 1. Markus Pfarrkircher, 2. Friedhelm Spittler, 3. Elvira Pfarrkircher; Scooter, 2 Hunde; 1. Rene Reiser, 2. Christine Epiney (CH), Markus Bachmann (CH); Bike, 1 Hund: Oona Stebler (CH), Markus Leiner, 3. Christine Epiney (CH); Canicross (Läufer mit einem Hund): 1. Markus Pfarrkircher, 2. Nicolas Feld, 3. Michaela Simon.

Auch in finanzieller Hinsicht gibt es keinen Grund zu klagen, die Veranstaltung konnte mit Sponsorengelder vollständig finanziert werden. Und dank der freiwilligen Eintrittsgelder konnte sogar ein Plus erwirtschaftet werden, erklärte Albiez. Auch wenn sich das neue Format bereits beim ersten Mal als voller Erfolg erwiesen hat, bleibt immer noch Luft nach oben, da sind sich Bürgermeister und Organisator einig. So wird ein Ausbau der Werbung in Erwägung gezogen, auch die Übertragung des Rennens auf eine große Leinwand ist eine Option. Eine zweite Auflage des Schlittenhundewagenrennens wird es im Herbst 2024 geben.