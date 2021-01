von Andreas Böhm

„Todtmoos macht das Rennen“! Unter diesem Slogan findet am 30. und 31. Januar der Waldhaus-Cup im Schlittenhunderennen statt; wegen Corona sind allerdings keine Zuschauer zugelassen. Wie die Pressestelle der Hochschwarzwald Tourismus GmbH HTG mitteilt, sind bereits 75 Teams aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Thüringen gemeldet, darunter auch 20 große Teams mit acht und mehr Hunden.

Das Rennen findet wegen der Pandemie in diesem Jahr ohne internationale Beteiligung statt. Strenge Hygienevorschriften werden dafür sorgen, dass die Veranstaltung coronakonform stattfinden kann. Zutritt zum Renngelände erhält nur, wer einen negativen Coronatest vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. Vor Ort bietet das Rote Kreuz zudem Corona-Schnelltests an. In Todtmoos trifft sich die deutsche Elite, auch ehemalige Europa- und Weltmeister sind nach Aussage der Pressestelle der HTG vor Ort.

Wertung als Qualifikationsrennen

Es ist die Harmonie zwischen Mensch und Tier, die das Rennen der Musher (Schlittenhundeführer) auf dem anspruchsvollen Trail entscheidet. Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden treten auf den bis zu 30 Kilometer langen Strecken an, ebenso wie die großen Gespanne der „offenen Klasse“. Auch die Kategorie Skijöring mit einem Hund ist vertreten. Wie Chris Dörle, stellvertretender Vorsitzender des Schlittenhundsportvereins Baden-Württemberg (SSBW) mitteilt, wird das Rennen in Todtmoos Schwarzenbach als Qualifikationsrennen des Verbands Deutscher Schlittenhundesport Vereine e.V. (VDSV) zur Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften gewertet. Auf die sonst über 10.000 Zuschauer muss dieses Jahr verzichtet werden. Sport- und Husky-Fans können die Rennen aber live verfolgen: Einen Livestream gibt es auf der Facebook-Seite des Veranstalters SSBW.

Die begleitenden Veranstaltungen wie etwa der beliebte Markt „Huskyfieber“ im Alten Kurpark und der Countryabend im Kurhaus Wehratal mussten aufgrund der Pandemie angesagt werden. Auch eine offizielle Siegerehrung wird es in diesem Jahr nicht geben. Im vergangenen Jahr musste das Schlittenhunderennen in Todtmoos aufgrund von Schneemangel abgesagt werden. Als Ersatzveranstaltung fand in Schwarzenbach ein Huskycamp statt. Anstatt der Schlitten wurden die Gespanne kurzerhand mit Trainingswagen auf die Strecke geschickt.

In der Schwarzwaldgemeinde haben Schlittenhunderennen eine lange Tradition. Was im Jahr 1975 im kleinen Rahmen begann, entwickelte sich immer mehr zu einem sportlichen Großereignis. 1994 und 2015 fanden in Todtmoos die Weltmeisterschaften im Schlittenhunderennen statt.