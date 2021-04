von Andreas Böhm

Zum Internationalen Tag gegen Lärm hat die Todtmooser Bürgermeisterin Janette Fuchs zu einem Pressegespräch mit der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller zum Thema Motoren- und Motorradlärm eingeladen. Mit am Tisch saß auch Josef Faschian als vom Verkehrslärm extrem betroffener Bürger. Im Gespräch wurde die Problematik erläutert sowie über zeitnahe und mittelfristige Lösungen diskutiert.

Hartmann-Müller erklärte, dass das Land hier nicht alleine entscheiden könne: „Es braucht in der Abstimmung einen Dreiklang aus Land, Bund und Europäischer Union“. Die Politikerin stellte sich hinter eine Resolution des Lörracher Kreistags für eine Schallobergrenze von 80 Dezibel und ein Verbot der Abgasmanipulation an Motorrädern. Sie habe sich deswegen schon an den Europa-Abgeordneten Andreas Schwab gewandt. Sie forderte technische Verbesserungen an neuen Motorrädern seitens der Hersteller. Eine weitere Möglichkeit wäre die finanzielle Förderung von Umrüstungen älterer Motorräder. Und bei Verstößen: höhere Bußgelder.

Mögliche Lösungen

Auch das heikle Thema Fahrverbote und Sperrung von Strecken wurde aufgegriffen. Die Abgeordnete: „Die CDU ist nicht gegen Fahrverbote. Es gilt jedoch zuerst, auf Rücksichtnahme zu setzen.“ Vermehrte Kontrollen würden weitergeführt.

Am Internationalen Tag gegen Lärm machten Anwohner der Murgtalstraße in Todtmoos auf ihre Weise auf die Problematik aufmerksam. Sie platzierten vor ihren Häusern Teddybären mit Gehörschutz. In der als Zone 30 ausgewiesenen Murgtalstraße wird nach Informationen von betroffenen Bürgern oft zu schnell gefahren. | Bild: Andreas Böhm

Zum Thema Straßensperrung brachte Josef Faschian, der direkt an einer beliebten Motorradstrecke wohnt, das Tiroler Modell ins Spiel. Er räumte allerdings ein: „Bei einer saisonalen Sperrung beliebter Strecken bestraft man auch die anständigen Fahrer.“ Hartmann-Müller sah das Modell als eine Maßnahme, die zeitnah umgesetzt werden könnte. Beim Thema Halterhaftung schlug Faschian die Pflicht zum Führen eines Fahrtenbuches vor.

Das Tiroler Modell Im österreichischen Bundesland Tirol werden bestimmte Strecken von Juni bis Oktober für laute Motorräder gesperrt (erstmals im Sommer 2020). Demnach dürfen Motorräder mit einem in den Papieren eingetragenen Standgeräusch von mehr als 95 Dezibel diese Straßen laut einer Verordnung nicht befahren. Eine Beschwerde von Motorradfahrern gegen die Verordnung wurde von der Europäischen Kommission abgewiesen. Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen forderte bereits in einem Beschlussantrag vom Oktober 2020 dazu auf, solche Maßnahmen auch in Deutschland anzuordnen; vor allem in vom Motorradlärm „schwerstbetroffenen Orten“.

Lärmschutzdisplays seien ein weiterer Baustein, befand die CDU-Abgeordnete. Deren Wirkung sah die Bürgermeisterin jedoch skeptisch. Sie sprach allgemein von Motorenlärm und machte in Bezug auf den Tourismus auf die Ruhe suchenden Wanderer in Todtmoos aufmerksam. Es gingen immer wieder Reklamationen über Lärm ein, so Fuchs: „Die Gäste sagen: da muss ich nicht mehr hin. Das tut mir weh“. In der Runde war man sich einig, dass Kompromisse gefunden werden müssen. Fuchs: „Kompromiss heißt für mich Rücksicht.“ Hartmann-Müller ergänzte: „Ein Kompromiss tut immer allen Beteiligten weh.“ Das Fazit von Josef Faschian: „Appelle verstärken und richtig Druck machen.“ Hartmann-Müller sicherte Unterstützung zu: „Es ist mein Ziel, im ländlichen Raum bessere Verhältnisse zu schaffen.“