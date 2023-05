Die Tourismuskooperation Ferienwelt Südschwarzwald wächst: In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung haben die Ferienwelt-Gemeinden dem Wiedereintritt der Gemeinde Todtmoos geschlossen zugestimmt. Todtmoos als übernachtungsstärkste Gemeinde des Landkreises Waldshut hatte nach dem erklärten Austritt aus der Hochschwarzwald Tourismus GmbH zum Ende des Jahres am 20. März den Antrag auf Beitritt zur Ferienwelt gestellt.

Todtmoos war bis 2017 Mitglied in der 2013 gegründeten Kooperation, entschied sich dann – unter Bürgermeisterin Janette Fuchs – aber zum Wechsel zur größeren Hochschwarzwald-Tourismus GmbH. Vorangegangen waren Unstimmigkeiten über die Geschäftsführung der Ferienwelt, die in der Organisation der Todtmooser Gemeinde als stärkste Tourismusdestination lag. Mit dem Austritt von Todtmoos hat Bad Säckingen diese Aufgabe übernommen.

Die Hoffnung auf eine positive Entwicklung des Todtmooser Tourismussektors und eine Unterstützung durch einen starken Partner erfüllte sich nicht: Vor allem die Todtmooser Gastronomen kritisierten den Wechsel zur HTG. Auch im Gemeinderat wurden die hohen HTG-Mitgliedsbeiträge immer kritischer gesehen.

Der Ferienwelt Südschwarzwald gehören bislang 14 Städte und Gemeinden im Landkreis Waldshut an: Von Wehr im Westen bis Waldshut-Tiengen im Osten, von Bernau im Norden bis an den Rhein im Süden. Der Wiedereintritt von Todtmoos werde zum 1. Januar erfolgen, teilt die Ferienwelt mit. Die gemeinsame Abstimmung zur vollen Integration in alle Werbemittel und Projekte beginne aber bereits mit dem nun erfolgten Beschluss. „Die Mitgliederversammlung zeigte sich sehr erfreut darüber, dass sich die Gemeinde Todtmoos der Ferienwelt-Kooperation erneut anschließt.“ Der künftigen Zusammenarbeit sehen die Ferienwelt-Gemeinden mit großer Vorfreude auf eine gemeinsame Gestaltung der touristischen Aktivitäten im Südschwarzwald entgegen.