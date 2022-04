von Andreas Böhm

„Frühlingserwachen in der Todtmooser Hauptstraße“: so nannte sich die erste Freiluftveranstaltung des Vereins „Aktives Todtmoos“ in diesem Jahr am vergangenen Samstagnachmittag. Auf die Besucher wartete ein attraktives Programm mit Unterhaltung, kulinarischen Genüssen sowie Schauübungen einiger Rettungsorganisationen.

In luftiger Höhe auf dem Dach der Volksbank wurde bei einer Schauübung von Bergwacht und Feuerwehr ein Gleitschirmflieger geborgen. | Bild: Andreas Böhm

Die Todtmooser Feuerwehr führte zusammen mit der Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Todtmoos, den Zuschauern vor Augen, wie wichtig eine einsatzkräftige Truppe im Ernstfall sein kann. Angenommen wurde das Szenario eines verunglückten Gleitschirmfliegers auf dem Dach der Volksbank. Die schwer verletzte, bewusstlose Person musste von den Einsatzkräften aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die Bergung lief Hand in Hand, wie die Feuerwehr und die Bergwacht schon bei vielen „echten“ Einsätzen unter Beweis gestellt hatten. Vor Ort war auch die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes vom Kreisverband Bad Säckingen. Hunde und Trainer führten eindrücklich vor, wie die so genannte Flächen- und Trümmersuche sowie das Mantrailing durchgeführt wird. Anita Ebner vom DRK und Benjamin Ernst von der Feuerwehr Todtmoos kommentierten die jeweiligen Einsätze.

Mensch und Hund gemeinsam im Einsatz zum Wohl der Menschen: die Chemie stimmt zwischen Hunden und Trainern bei der Rettungshundestaffel des DRK Bad Säckingen. | Bild: Andreas Böhm

Für die Kinder wurde in der Hauptstraße kurzweilige Unterhaltung geboten. Der Förderverein Schule und Kindergarten lud zu unterhaltsamen Spielen, unter anderem mit Sackhüpfen, ein. Kreativität war gefragt beim Bemalen von Stofftaschen. Auch der Stand eines Tattoo-Studios war gut besucht.

Welches Motiv darf es denn sein? Heiß begehrt waren aufgeklebte Tattoos für Kinder. | Bild: Andreas Böhm

Die vielen Besucher des Todtmooser Frühlingserwachens nutzten die Gelegenheit, auf der Flaniermeile kulinarische Köstlichkeiten von Gastronomie und Einzelhandel zu kosten. Neben Grillspezialitäten und Badischer Kartoffelsuppe wurden Cocktails und erlesene Weine angeboten. Matthias Wasmer aus Todtmoos hatte seine besonderen Fahrzeuge extra für das Frühlingserwachen aus seiner Garage geholt und präsentierte den Besuchern seine große Unimog-Sammlung.

Matthias Wasmer aus Todtmoos präsentierte beim Frühlingserwachen in Todtmoos seine Unimogsammlung. | Bild: Andreas Böhm

Die Geschäfte im Ortskern hatten ihre Türen zum ausgiebigen Einkauf geöffnet. Für die musikalische Unterhaltung am Nachmittag sorgte das Duo Sax & Key.

