von Andreas Böhm

Gute Resonanz: So viele Bürger wie nie zuvor nahmen an der Aktion „Saubere Landschaft“ auf Initiative der Schwarzwaldverein-Ortsgruppe Todtmoos teil. Andreas Wagner teilte die Helfer Corona-konform nach Haushalten getrennt ein.

Mit Greifern und Müllsäcken ausgestattet wurden verschiedene Punkte angefahren. Von Müll und Unrat befreit wurden Wanderparkplätze, zum Beispiel am Hochkopf und am Sankt-Antonie-Pass. Auch der Bereich am Wasserfall in Hintertodtmoos und die Route entlang des Spürnasenpfades wurden gesäubert. Für die Teilnehmer gab es eine kleine Wegzehrung.

Der Schwarzwaldverein Todtmoos lädt jedes Jahr zu Beginn der Wandersaison zur Aktion „Saubere Landschaft“ ein.