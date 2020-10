von Andreas Böhm

Traditionell endet die Saison für den Todtmooser Wochenmarkt am letzten Donnerstag im Oktober. Vertreter vom Verein Aktives Todtmoos als Organisator und der Gemeindeverwaltung hatten sich an den Marktständen auf dem Apothekerplatz eingefunden, um die Marktbeschicker offiziell zu verabschieden. Wilhelm Hottinger von Aktives Todtmoos dankte Allen für ihre Bereitschaft, auch in diesem Jahr nach Todtmoos zu kommen, und ihre Waren anzubieten. Gerade in diesen Zeiten sei der Wochenmarkt „ein Stück Normalität“, so Hottinger.

Wie aus der Runde der Händler verlautet wurde, war diese ganz besondere Saison unter Coronabesser gelaufen als die Saison 2019. Hierfür sah Franz Indlekofer aus Albbruck, der für die Händler sprach, einen ganz pragmatischen Grund. Die Menschen hätten erkannt, dass es wichtig sei, gerade in Krisenzeiten die heimische Landwirtschaft zu unterstützen und regionale Produkte zu kaufen. Bürgermeisterin Janette Fuchs dankte allen Beschickern dafür, das trotz der Pandemie ein Markt zustande gekommen sei.

Während Franz Indlekofer eine Runde Kirschlikör spendierte, gab es von der Bürgermeisterin eine Flasche Schampus und eine kleine Nascherei. Als Überraschung hatte Irene Walter im Namen der Marktbesucher für die Händler eine süße Überraschung mitgebracht. Wilhelm Hottinger drückte abschließend seine Hoffnung aus, dass der Wochenmarkt ab Mai 2021 unter besseren Bedingungen stattfinden kann.