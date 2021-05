von Andrea Böhm

Kraftfahrzeuge sind in der Todtmooser Hauptstraße oft viel zu schnell unterwegs. Darauf wies CDU-Gemeinderat Jörg Zimmermann auf Bitte von Geschäftstreibenden in der jüngsten Sitzung hin: „Kein Mensch hält sich an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit. Hier wird unter aller Kanone gefahren.“

Todtmoos Wegen Bauarbeiten: Busverkehr ab 17. Mai eingeschränkt Das könnte Sie auch interessieren

Die Hauptstraße ist von der Einfahrt der Landesstraße beim Hotel Maien durchgängig bis zum Hotel Löwen als verkehrsberuhigte Zone (Spielstraße) ausgewiesen, ebenso wie der Häusleweg, in dem sich der Kindergarten befindet. Vorgeschlagen wurde das Aufstellen von mehr Blumenkübeln zur Verengung der Fahrbahn. Das wiederum könnte aber dazu führen, dass Reisebusse, die zum Beispiel zur Wallfahrtskirche fahren, nicht mehr durchkommen würden. Auch die Einrichtung einer generellen Tempo 20 Zone wurde ins Spiel gebracht. Wolfgang Jehle (FW-Gemeinderat): „Wir müssen an das Problem massiv dran gehen“. Bürgermeisterin Janette Fuchs schlug vor, das Thema bei der nächsten Verkehrsschau mit aufzunehmen.

Sanierung Zummkeller-Brücke

Außerdem vergab der Gemeinderat auch die Gewerke zur Sanierung der Zummkeller-Brücke im Ortsteil Au. Den Zuschlag für die Betonsanierung erhielt die Firma Orth und Schöpflin aus Waldshut-Tiengen für 114.494 Euro. Die Erd- und Straßenbauarbeiten wurden an die Firma Daniel Stoll Bau aus Todtmoos vergeben. Kostenpunkt 88.099 Euro. Nach Informationen von Bürgermeisterin Fuchs wird das Projekt vom Land mit 101.400 Euro gefördert.