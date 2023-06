Die Vorbereitungen für eine ganz besondere Veranstaltung im Rahmen der Feier zum 160-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle Todtmoos am zweiten Juliwochenende laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 8. Juli ab 12.00 Uhr lädt der Verein zur Präsentation „Alles was Räder hat“ ein. Die Veranstaltung ist kein Oldtimertreffen im üblichen Sinne. Wie der Name verrät, können alle Gefährte die über Räder verfügen, an dem Treffen teilnehmen.

Organisator und Initiator Jonas Schwald von der Trachtenkapelle Todtmoos erklärt die Hintergründe zu der außergewöhnlichen Aktion. Zur Präsentation sollen auch exklusive und außergewöhnliche Fahrzeuge angelockt werden. „Es darf alles kommen, was ausstellungswürdig ist und etwas Besonderes darstellt“, betont Schwald. Die Gefährte müssen nicht unbedingt einen Motor haben, aber auf Rädern stehen. Gerne dürfen selbst umgebaute Exemplare in einer besonderen Ausführung teilnehmen. Als Beispiele neben den normalen Fahrzeugen und Traktoren nannte Schwald alte Korbkinderwagen, Fahrräder, Mopeds, Laufräder und die gute alte Schubkarre, vielleicht noch in Holzausführung. Auch landwirtschaftliche Gerätschaften mit Rädern sind willkommen: „Ich habe schon viele schriftliche und mündliche Rückmeldungen erhalten“, sagte Schwald. Eine verbindliche Anmeldung ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Fahrzeuge werden auf dem Festgelände in Empfang genommen. Es werden Blätter ausgegeben, auf denen die Teilnehmer die Daten ihrer Fahrzeuge, wie das Baujahr, erfassen können.

Unter den Teilnehmern werden zwei Präsente, für das älteste Fahrzeug und für die weiteste Anreise, ausgelobt. Wer mit einem Fahrzeug kommen möchte, kann sich bei Jonas Schwald melden, telefonisch unter 0152 06143073 oder per Email an info@sfmbschwald.de. Die kleinen Festbesucher sind zum Kindernachmittag in und um das Festzelt eingeladen. Das Thema „Alles was Räder hat“ wird auch in den Spielenachmittag integriert. Es gibt auch einen Parcours und ein großes Bastelangebot.