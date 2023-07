Nachdem der heilklimatische Kurort Todtmoos den Vertrag mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) zum Jahresende gekündigt hatte, laufen die Vorbereitungen für die Neuausrichtung des Innen- und Außenmarketings auf Hochtouren.

In der jüngsten Sitzung des Todtmooser Gemeinderates stellten Bernhard Mosandl von Regio Tourismus Marketing (Außenmarketing) und Volker Albiez (Innenmarketing) ihre Pläne für die Neuausrichtung des Tourismus vor.

Als ein wichtiger Baustein soll die Touristinformation von der Wehratalhalle in das Rathaus verlegt werden. Bernhard Mosandl: „Die Touristinfo gehört in den Ort. Wir suchen derzeit geeignete Räumlichkeiten im Rathaus. Der Umzug ist zum 1. Dezember geplant“. Der Übergabetermin mit der HTG in Bezug auf die vorhandenen Daten soll bis Anfang November erfolgen. Die Einarbeitung im Meldewesen soll dann ab Anfang November starten. Die Abrechnung der Kurtaxe läuft bereits ab 1. Dezember über die Gemeinde. Der Bestand an Wanderkarten und Werbematerial wird überprüft und ein Angebot zur Übernahme gemacht. Die Schilder an den Ortseingängen werden ausgewechselt. Den bei der HTG tätigen Wanderführern wurde gekündigt. Seit einigen Tagen läuft nach Angaben von Bernhard Mosandl die Markenbildung mit der Agentur „schiebezimmer“ und Uwe Stohrer als Mitglied der Arbeitsgruppe. In Vorbereitung ist eine neue Homepage. Sie dient als Plattform für die Tourismusbetriebe und soll im Januar 2024 an den Start gehen. Bernhard Mosandl über die neue Homepage: „Die Vermieter werden hier exzellent präsentiert sein. Das alles ist für die Vermieter kostenfrei“. Nach Angaben von Mosandl, der beim Neuaufbau des Marketings der Gemeinde beratend zur Seite steht, läuft die künftige Präsentation über die Social Media Kanäle. Als wichtiges Signal für das Innenmarketing wurden mit den örtlichen Vereinen Gespräche geführt.

Volker Albiez gab in der Sitzung einen Rückblick auf das Schlittenhunderennen mit dem ansprechenden Rahmenprogramm. Obwohl das Rennen ausgefallen sei, habe man mit dem Rahmenprogramm erstmals einen Gewinn erzielt, so Albiez. Die erfolgte Sanierung des Freibades bezeichnete Volker Albiez als Mammutprojekt: „Das Bad ist nun Gott sei Dank offen“. Mit Blick in die Zukunft kündigte er an, einen Schritt auf die Landwirte in Todtmoos zuzugehen: „Das sind für uns Juwelen, die wie haben und die wir pflegen müssen“, so Albiez.

Mosandl sagte mit Blick auf die anstehenden Aufgaben: „Diese Hausaufgaben, die zu machen sind, sind nicht gering“. Der Marketing-Stratege zeigte sich jedoch äußerst optimistisch: „Die Neuausrichtung des Tourismus ist eine Riesenchance für Todtmoos. Wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht mehr“. Mosandl ist sich sicher: „Todtmoos präsentiert sich künftig in einem exzellenten Bild“. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 7. November in der Wehratalhalle sollen die Bürger ausführlich über die Neuausrichtung im Tourismus informiert werden.