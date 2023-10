Die Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau hat einen neuen Seelsorger. Zu den Aufgaben von Pater Mirko Legawiec gehört neben Gottesdiensten, Beicht- und Gesprächszeiten auch die Leitung des Bibelkreises in Bernau und die Betreuung der Ministranten in den beiden Pfarreien.

Geboren 1957 in Bromberg (Polen), absolvierte Pater Mirko in seiner Heimatstadt zunächst eine Ausbildung als Elektriker, während der er auch das Abitur ablegte, bevor er 1978 in den Paulinerorden eintrat. Wie bei den meisten Ordensangehörigen sei die Entscheidung für das Ordensleben langsam gewachsen, sagte er, ein besonderes Ereignis habe seiner Entscheidung nicht zugrunde gelegen. Nach und nach sei die Überzeugung, dass das Ordensleben sein Weg sei, gewachsen, obwohl er sich dieser Erkenntnis, wie viele andere Ordensangehörige auch, zunächst widersetzt habe. Aber irgendwann sei die Überzeugung so stark geworden, dass er nicht habe widerstehen können, so der Pater weiter.

Ordensleben aus Überzeugung

Und die Anfänge hätten später keine Rolle mehr gespielt, das Gefühl berufen zu sein, sei geblieben und werde immer wieder bestätigt. „Ich habe, was mich erfüllt, wozu ich mich berufen fühle.“ Am Ende des einjährigen Noviziats, das der eigenen Prüfung und dem Kennenlernen des Ordenslebens dient, stand die Ordensprofess, das Ordensgelübde.

Anschließend studierte Pater Mirko Philosophie und Theologie, zunächst in Krakau, dann in Regensburg. Im Priesterseminar in Regensburg habe er dann Bayerisch gelernt, sagte der Pater schmunzelnd, auch wenn er es bis heute nur versteht. Nach dem Studium wurde Pater Mirko 1985, wie die meisten Pauliner in Tschenstochau, zum Priester geweiht, kehrte nach Deutschland zurück und wirkte zunächst als Kaplan in Mainburg, von 1994 bis 2002 dann als Pfarrer in Regensburg. Sein weiterer Weg führte ihn 2003 ins Kloster Mariahilf in Passau, wo er mit kurzen Unterbrechungen bis zu seinem Wechsel nach Todtmoos als Pfarrer, Wallfahrtsrektor und Spiritual im Priesterseminar tätig war.

Durch die Übernahme des Klosters St. Magdalena in Altötting und die Aufgabe eines der anderen Klöster des Ordens in Deutschland standen viele personelle Veränderungen an, von denen auch Pater Mirko betroffen war. Sein Weg führte ihn nach Todtmoos. Den Wallfahrtsort im Schwarzwald kannte er schon aus früheren Zeiten, fast jedes Jahr sei er in Todtmoos gewesen, manchmal dienstlich, manchmal als Besucher oder auch als Urlauber, aber nicht als Seelsorger. Auch wenn er schon oft in Todtmoos war, ist doch vieles neu für Pater Mirko. Er findet Gefallen an den Menschen, die er als offen, gastfreundlich und vorurteilsfrei erlebt hat. Dass er gut aufgenommen worden sei, tue gut und motiviere, so Pater Mirko Legawiec.

Viele Aufgaben

Und er habe den Eindruck, dass die Seelsorge geschätzt werde, die Menschen nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Überzeugung die Gottesdienste besuchten. Und noch etwas beeindruckt Pater Mirko Legawiec: das Traditionsbewusstsein und die Heimatliebe der Schwarzwälder.

Pater Mirko ist sowohl in Todtmoos als auch in Bernau tätig, in beiden Pfarreien für die Ministranten zuständig und in Bernau leitet er den Bibelkreis. Auch Gottesdienste, Beicht- und Gesprächszeiten gehören zu seinen seelsorgerischen Aufgaben.